Kristin Juszczyk estreia design personalizado impressionante no Super Bowl 2024

Aem meio ao brilho e glamour do Super arcoeu, Kristin Juszczykesposa de São Francisco 49ers jogador Kyle Juszczykchamou a atenção com sua última declaração de moda.

RELACIONADO:

O homem de 30 anos desenhista exibiu sua criatividade ao revelar uma roupa única feita a partir de seu marido camisas de futebol ao longo de sua carreira.

Kristina conjunto para o Super Bowl de 2024realizada no Estádio Allegiant em Las Vegas, apresentava uma jaqueta de couro adornada com amostras das camisetas de Kyle, traçando sua jornada desde o ensino médio até o NFL. A peça meticulosamente trabalhada homenageou Kyle legado do futebol, capturando a essência de seus anos em campo.

“Tenho essa ideia há três anos” Cristina revelado em entrevista exclusiva à PEOPLE. “É definitivamente uma peça sentimental e há uma história por trás dela para que todos possam ver.”

Kristin é a designer mais procurada pelos WAGs

Esta criação magistral é apenas uma de uma série de designs personalizados de Cristinaque emergiu como um designer de destaque no NFL comunidade. Seu portfólio inclui peças sob medida para figuras notáveis ​​como Taylor Swift, Brittany Mahomes, Simone Bilese Olivia Culpomostrando seu talento versátil e atenção aos detalhes.

Além dela própria Super Bowl traje, Cristina desenhei um visual especial para Kyleapresentando uma jaqueta adornada com os nomes de seus companheiros de equipe – um gesto de camaradagem e apoio.

O Nove o zagueiro expressou orgulho e admiração pela carreira florescente de sua esposa, enfatizando sua dedicação e paixão pelo design. “Ela está trabalhando há anos e trabalhando tanto duro”, ele compartilhou. “Estou muito feliz em vê-la divulgando suas coisas, todo mundo vê e reconhece era dela.”

Seu trabalho não é isento de riscos

Enquanto Kristina suas criações exalam elegância e sofisticação, ela também revelou o lado menos glamoroso de seu ofício. Em uma postagem recente no Instagram, ela exibiu suas cicatrizes de batalha, literalmente atribuídas ao exigente natureza de seu trabalho, destacando a dedicação e perseverança por trás de seus designs impressionantes.

O Super Bowl LVIII veio e foi, mas Kristin Juszczyk talento notável e compromisso inabalável com seu trabalho prometem cativar o público dentro e fora do campo.