Kristin Juszczyk oferece uma prévia exclusiva de seu traje personalizado do 49ers no Super Bowl

Emesmo ano, o Super Bowl traz um destaque como nenhum outro para o maiores estrelas da NFL. À medida que centenas de milhões de pessoas sintonizam, isso lhes oferece a oportunidade de mostrar ao mundo o que podem fazer e construir seu legado profissional.

Eu não estou falando sobre Patrick Mahomes ou Brock Purdyou mesmo Kyle Juszczyk. estou falando sobre Sensação da moda da NFL, Kristin Juszczykesposa do São Francisco 49ers jogadora, que já está provocando os fãs com uma prévia do que ela tem reservado para seu tão aguardado Roupa do Super Bowl.

A prévia a mostrou trabalhando até tarde da noite em seu História do Instagramcom um vídeo e uma foto do nova roupa personalizada para o confronto dos 49ers com o Chefes de Kansas City em Las Vegas para Super Bowl LVIII. A costura mostrada no vídeo incluía o nome dos times e a data do Grande Jogo.

“Fechando a loja esta noite”, ela legendou o vídeo final, que postou depois da meia-noite, mostrando-a apagando uma luz que dizia a mensagem: “Faça acontecer”.

Kristin Juszczyk fecha acordo de licenciamento com a NFL

Kristin já estava “fazendo acontecer”, mas levou as coisas a um novo nível com o recente anúncio de sua parceria oficial de licenciamento com a NFL. O acordo dá a ela a liberdade de usar logotipos da NFL em suas roupas personalizadas, o que será útil para o grande jogo em Las Vegas, dadas as rigorosas políticas de direitos autorais do Super Bowl.

A celebridade de Juszczyk cresceu durante a noite depois de projetar jaquetas personalizadas para Taylor Swift e Brittany Mahomesusando as camisas de Travis Kelce e Patrick Mahomes, respectivamente. A persistência de seu marido Kyle em creditá-la e marcá-la em cada postagem viral mostrando seu trabalho tornou-a uma história alegre sobre trabalho árduo e oportunidade de reunião.

De acordo com agência conhecida, Juszczyk tinha pouco mais de 100.000 seguidores no Instagram antes do jogo Chiefs-Dolphins em 13 de janeiro, quando Swift e Mahomes modelaram seus designs. Ela ultrapassou 500 mil seguidores menos de três dias depois do jogo e agora está com quase 900 mil, um número Aumento de 800% de seguidores em menos de um mês.

Com o Super Bowl no horizonte, apresentando o time do marido contra o mesmo time que a tornou famosa, mesmo o menor uma prévia de sua tão esperada roupa são grandes novidades, pois contagem regressiva para Las Vegas continuou.