Kumail Nanjiani diz que procurou terapia por causa de críticas ruins sobre ‘Eternos’

Kumail Nanjiani diz que os críticos de cinema foram tão duros com seu filme da Marvel de alguns anos atrás que ele achou que seria melhor sentar no sofá e consultar um psiquiatra sobre isso… sim.

O ator – que interpretou um dos protagonistas de “Eternals” de 2021 – contou a história no podcast “Inside of You” com Michael Rosenbaum … onde explicou que o trabalho que dedicou não correspondia à reação, pelo menos aos seus olhos.