Kyle Juszczyk terá jaqueta personalizada para o Super Bowl LVIII

Super Bowl LVIII está no horizonte e Kristin Juszczyk está prestes a elaborar sua criação mais importante até agora. Nas últimas semanas a demanda por suas jaquetas sob medida aumentou provocando a perspectiva de uma peça exclusiva para seu marido São Francisco 49ers volta completa Kyle Juszczykbem a tempo para o grande evento no Allegiant Stadium.

Insinuando a possibilidade, Cristina compartilhou dois vídeos tentadores em suas histórias no Instagram, sugerindo que seu marido poderia enfeitar a ocasião vestido com um de seus designs exclusivos.

“Já era hora de colocarmos Kyle em um KJ Design”, ela postou no Instagram

Como as jaquetas de Kristin se tornaram tão populares?

Durante toda a temporada, Cristina fez a curadoria de seus trajes distintos para os dias de jogo, culminando em sua jaqueta memorável com a inscrição “Super Bowlbound”, revelada depois que o 49ers conquistou o campeonato da NFC contra o Filadélfia Eagles.

Sua reputação aumentou ainda mais após o endosso da sensação pop Taylor Swiftque usava uma das jaquetas de Kristin, elevando seu perfil a patamares sem precedentes.

Como os jogadores da NFL tradicionalmente exibem seus melhores trajes durante a entrada do Super Bowl, há muitas especulações de que o zagueiro do San Francisco 49ers pode estrear uma jaqueta exclusiva feita por sua talentosa esposa no grande palco do Super Bowl LVIII em Las Vegas.

CristinaO empreendimento de design de Swift experimentou um aumento exponencial, impulsionado pelo endosso de Swift quando o músico usou uma de suas peças.

Durante toda a temporada, Cristina também costurou jaquetas sob medida para celebridades como o ícone da ginástica Simone Biles e Brittany Mahomes, esposa de Chefes de Kansas City quarterback estrela Patrick Mahomes.

Antes do confronto curinga dos Chiefs contra o Golfinhos de Miamiela criou uma jaqueta inflável para a Bretanha para combater as temperaturas abaixo de zero, que foram uma das cinco mais frias já registradas para um jogo da NFL.

Notavelmente, entre suas criações estava uma jaqueta customizada para Taylor Swift adornado com o nome e o número da camisa do tight end do Chiefs Travis Kelce.

O gesto gerou frenesi quando Mahomes apresentou o casaco para Rápidoprovocando uma onda de excitação online. Kyle Juszczyk não perdeu tempo em afirmar a autoria de sua esposa nas plataformas de mídia social, garantindo amplo reconhecimento de seu talento notável e, por sua vez, levando-a a receber uma licença oficial de vestuário da NFL para seus designs futuros.