Kyle Richards dá a Mauricio Umansky um ultimato para salvar seu casamento

Kyle Richards expressou dúvidas sobre o futuro de seu casamento com Maurício Umansky, citando a necessidade de mudanças significativas para que permaneçam juntos. Em uma prévia do próximo episódio de “The Real Housewives of Beverly Hills”, Ricardoo OG do programa, compartilhou preocupações sobre seu relacionamento após a separação após 27 anos de casamento.

As agendas de trabalho ocupadas do casal, especialmente Umansky‘s, causaram tensão, com Ricardo expressando frustração por sua falta de tempo livre.

“Ele tem que dizer sim para mais coisas porque a Agência está se expandindo muito”, diz ela no clipe.

“Então eu pensei, se estamos tendo um problema, por que você não pode dar essa energia que você dá para a empresa?”

Fazendo terapia

Apesar de suas queixas, Ricardo admitiu que luta com a ideia de viver sem Umanskyjá que sua identidade gira em torno de ser esposa e mãe.

“Tenho quatro filhas e elas são minhas melhores amigas, mas ele também é meu amigo e eu o amo muito, e isso também é difícil”, observou ela.

Tanto Richards quanto Umansky estão fazendo terapia para superar a separação, enquanto ainda moram juntos, mas em quartos separados.

Embora tenham confirmado a separação em julho de 2023, eles enfatizaram o amor e o respeito mútuos em uma declaração conjunta e negaram relatos de divórcio.

No entanto, Ricardo inadvertidamente se referiram aos seus problemas como “divórcio” na BravoCon em novembro. O casal, que tem três filhas, também ajudou a criar Ricardo‘filha de seu casamento anterior.