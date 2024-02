Kyle Richards fica na frente e no centro no concerto de Morgan Wade

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kyle Richards estava sentado no centro do show de Morgan Wade no sábado, no Tennessee … gravando quase todos os momentos do cantor country no palco.

A estrela de “The Real Housewives of Beverly Hills” apareceu no pequeno auditório do County Music Hall of Fame, em Nashville, e se sentou em um assento na segunda fila entre outros 100 participantes. Claro, seu ex-marido, Mauricio Unmaskynão estava à vista.

Poucos minutos depois de Kyle chegar sozinho ao local Morgan subiu ao palco com seu colega de banda Clint Wellse eles fizeram uma apresentação de uma hora.

O TMZ obteve o vídeo do show, que capturou Kyle usando um telefone celular para ampliar e gravar Morgan cantando suas músicas. Nossas fontes dizem que Kyle parecia gostar da música, balançando a cabeça ao som.

Disseram-nos que Morgan, entre as faixas, reconheceu sua família, que também estava na multidão, mas não Kyle, embora não fosse uma zombaria.

É seguro dizer que as coisas estão indo muito bem para os dois melhores amigos… mas nem tanto para Kyle e Mauricio.