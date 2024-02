Kyle Richards sugere possível fim do casamento com Mauricio Umansky

A estrela de ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ traça sua linha na areia em uma prévia de um próximo episódio do reality show … embora, curiosamente, ela faça a declaração ao colega de elenco Dorit Kemsley – não Mauricio – dizendo: “Se não houver esforço, não vamos acabar juntos”.

No teaser, Mauricio deixa Kyle para mostrar algumas casas para a Agência – e então ela se encontra com Dorit para lhe contar tudo sobre suas lutas conjugais.

O que ela não discute – pelo menos no clipe – é o fato de ambos terem sido vistos com outras pessoas, aumentando os rumores sobre o divórcio. Kyle esteve saindo com Morgan Wadeque ela insiste ser apenas um amigo, e Mauricio festejou muito em Aspen com outras mulheres.