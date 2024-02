Kylian Mbappe para o Real Madrid: os próximos passos na transferência de grande sucesso da estrela do PSG

Kylian Mbappése mudou para Real Madrid ainda não está finalizado apesar de informar Nasser Al-Khelaifi da sua decisão de sair PSGcom muitas etapas do processo ainda a serem resolvidas.

O jovem de 25 anos deve primeiro fazer um anúncio público para confirmar onde está o seu futuro e depois aceitar Real Madrid‘s proposta a ele, assumindo que ele dividirá a liderança com outros jogadores do elenco.

Mas a situação está se transformando Real MadridO favor de e os desejos do clube espanhol estão finalmente prestes a ser cumpridos. O ar de silêncio dos gigantes da LaLiga não sugeria que haveria uma decisão do Mbappémas como MARCA revelou anteriormente, os primeiros dias de fevereiro foram fundamentais.

Se nada mudar nos próximos dias, será o próprio jogador quem confirmará tudo. Ele sabe que tem que fazer isso e o fará, e isso não pode ser considerado. Não pode ser considerado um pulso, pois não houve obrigações envolvidas, mas desta vez Kylian Mbappé está ‘obrigado’ a fazer gestos que nunca lhe passaram pela cabeça em 2022.

A primeira, mas não a mais importante, não foi outra senão contar Al-Khelaifi que sua decisão de sair PSG é firme. A partir daí, o próximo passo é anunciar publicamente o que disse em particular ao presidente do clube parisiense.

O anúncio e a assunção do novo contrato

Uma vez divulgada essa comunicação, chegará o momento de Real Madrid colocar em cima da mesa o contrato que o atacante já tem conhecimento.

No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer antes que o acordo seja acordado ou assinado, e existem alguns problemas entre a mãe do jogador e o agente, Faiza Lamarie Real Madrid. Está marcada a distância entre o que ela deseja para o filho e o que o clube está disposto a dar.

O problema Mbappé enfrenta é que para jogar no clube que sonha representar tem que ser nas condições deles. Nada mudou e Real MadridOs diretores da empresa têm certeza de que permanecerão firmes em sua abordagem e Florentino Pérez está relutante em entregar Mbappé um contrato que pode colocar em risco o futuro do clube.

Fala-se num contrato que pode chegar aos 30 milhões por temporada, que será acompanhado de um bónus de assinatura, mas isso não chega nem perto do que Mbappé foi oferecido em 2022 e o que ele ganha agora com PSG. O que também está claro é que ele deverá dividir funções com jogadores que já habitam diariamente o vestiário do Valdebebas e não receberá tratamento especial.

Não é mais uma questão de dinheiro. Agora, tudo é uma questão de realizar um sonho – e Real Madrid sabe que neste momento esse é o seu maior trunfo.