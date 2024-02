Kylie Jenner se transforma em Kris Jenner com novo penteado

Claro, Kris não parecia nem um pouco preocupada e brincou junto com a filha. Na verdade, Kris fez uma piada sobre a situação cabeluda na seção de comentários, dizendo a Kylie: “Você nem é o peido”, que são algumas das letras do rapper. Tempero de geloa música de ‘Think U The S *** (Fart).’