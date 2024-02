Kylie Kelce explica sua decisão ‘polêmica’ de deixar as filhas em casa para o Super Bowl

Kylie Kelceesposa de Filadélfia Eagles lenda Jason Kelceconversou recentemente com PESSOAS sobre a “polêmica” decisão de deixar as filhas em casa no domingo Super Bowl confronto entre os Chefes de Kansas City e São Francisco 49ers no Allegiant Stadium em Las Vegas.

A mãe de três filhas, de 31 anos, explicou que seus filhos não vão a todos os jogos, principalmente se o pai não estiver jogando, por isso não vão torcer pelo “Tio Trav” neste domingo.

“Acho que é um pouco controverso, mas mesmo durante os jogos da temporada regular, não levo as meninas a todos os jogos”, disse Kylie. “Eles ainda são muito jovens.

“Um estádio com milhares de pessoas pode ser esmagador, e são três. Pode ficar agitado, é muita coisa.”

Kylie Kelce se concentrou em torcer pelos Chiefs

Kylie disse que está focada em torcer por Travis Kelce e os Chiefs, ao contrário do ano passado, quando derrotaram os Eagles de seu marido.

“O objetivo do dia é apenas torcer pelos Chiefs e garantir que torçamos com força suficiente para que o tio Trav possa sentir a energia”, disse Kylie. “E ele pode colocar isso em campo.”

Suas duas filhas mais velhas compareceram ao Super Bowl e Kylie provavelmente teve dificuldade em mantê-las sob controle, então agora ela quer aproveitar ao máximo o jogo.