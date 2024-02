Lakers usarão uniformes ‘Black Mamba’ para homenagear Kobe Bryant após inauguração da estátua

Uma semana especial para os fãs do Lakers ficou ainda melhor… na mesma noite em que o roxo e o dourado revelam o Kobe Bryant estátua fora da Crypto.com Arena, Lebron James e companhia. vai arrasar com os uniformes do Mamba, desenhados pela própria lenda!

O Lakers fez o anúncio na manhã de terça-feira, dizendo que o time usaria seus uniformes do Black Mamba contra. o Denver Nuggets em 8 de fevereiro, na mesma noite em que a equipe apresentará a estátua de bronze de Bryant no Star Plaza, fora da arena.

Além das camisas parecerem novas, elas são ainda mais especiais porque Kobe realmente ajudou a criá-las em 2017… pegando emprestados elementos do uniforme do Lakers que ele usou durante sua temporada de estreia em 1996-1997.

Os uniformes Mamba, que o time usará no dia 08/02/24 (mais uma homenagem à lenda), trazem estampa preta em formato de pele de cobra… e ainda trazem “LA 24” na faixa, com o número 8 de Kobe e 24 pontos na perna do short.

Não será a primeira vez que o Lakers usará os uniformes… eles os estrearam em janeiro de 2018. Eles também os usaram novamente durante a temporada do campeonato de 2020, após A trágica morte de Bryant.

Por mais bacanas que sejam os uniformes, a estátua também é uma grande honra.