Larsa Pippen espalha rumores de noivado com um anel enorme no encontro do Dia dos Namorados com Marcus Jordan

Larsa Pippen e Marcus Jordãoo casal intermitente de “Reais Donas de Casa de Miami”, deixaram os fãs em frenesi com seu último lançamento. A dupla, que recentemente desistiu, foi flagrada em um encontro romântico Dia dos Namorados data, reacendendo rumores de um possível noivado.

Pippen, 49 anos, chamou a atenção com um deslumbrante anel de diamante na mão esquerda, com uma pedra central amarela cercada por halos duplos de diamante. A estrela do reality também usou um vestido em forma de pêra diamante no dedo indicador, aumentando a especulação de um noivado iminente.

O encontro aconchegante do casal em cidade Magica serra Pippen vestindo um vestido longo e justo branco, acentuado por uma bolsa Balenciaga com relevo de crocodilo, enquanto Marcos33 anos, optou por um conjunto Louis Vuitton preto, incluindo camisa, calça, tênis e boné de beisebol.

Foi uma semana difícil para o casal

Apesar da demonstração pública de afeto, um representante da Pippen permaneceu calado sobre os rumores de noivado. Marcos ainda não comentou as especulações.

Este desenvolvimento surge depois de um tumultuado semana para o par, começando com seu romper e subsequente remoção um do outro de suas contas de mídia social.

Fontes próximas ao casal citadas “tensão” no relacionamento, supostamente desencadeado por Marcus’ pai, lenda do basquete Michael Jordanexpressando publicamente desaprovação.

No entanto, relatórios conflitantes sugerem que a separação não estava relacionada com assuntos de famíliacom o casal optando por fazer uma pausa para crescimento e reflexão pessoal.

Larsa mencionou a possibilidade de se casar

Larsa e Marcos, que se seguiram novamente no Instagram, já deram a entender que desejam ficar noivos. Durante as filmagens da 2ª temporada de “Traidores”, Scottie Pippen ex-mulher compartilhou com entusiasmo seus planos de se casar Marcosapesar de não estar noivo na época.

Deles “Reais Donas de Casa de Miami” co-estrelas, Júlia Lemigova e Adriana de Mourapermanecem optimistas quanto a uma reconciliação, com Lemigova descrevendo o casal como ‘fofo juntos’, enquanto de Moura elogiado Marcos como um “ótimo rapaz” quem apoiou Larsa na reunião da 5ª temporada.

O relacionamento entre Pippen e Jordânia tem sido uma montanha-russa, com os dois ligados pela primeira vez em setembro de 2022, antes de divulgarem seu romance a público em janeiro de 2023.