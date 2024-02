LeBron entra em transe: você sente que tudo que você filma entra, é como um superpoder

Lebron Jamesque marcou inesquecíveis 19 pontos no último quarto para uma incrível recuperação de 21 pontos contra o Clippers de Los Angeles (112-116) na noite de quarta-feira, tentou definir como é quando está “na zona”.

“É como se você sentisse que tudo o que você joga entra”, disse ele em entrevista coletiva. “Apenas uma zona. Você realmente não consegue descrevê-la. Você gostaria de poder ficar nela para sempre. Mas durante ela, você não sente nada. Você apenas tem um superpoder.”

LeBron James revela cena intrigante de duas pessoas invadindo seu casamentoInstagram

LeBron deslumbrou com 34 pontos (13 de 21 arremessos de campo e impressionantes 7 de 12 de três pontos), 6 rebotes e 8 assistências, mas salvou o melhor para o final com um excelente último quarto.

Ele marcou 19 pontos e um brutal 5 de 8 no perímetro que despertou o Lakers após três quartos em que foram muito inferiores ao Tosquiadeiras.

“É claro que todos os jogos são importantes para nós, especialmente neste momento. Hoje foi um teste muito bom para nós.” LeBron disse sobre o Lakers, que agora está em nono lugar no Oeste, com um recorde de 32-28.

Também Presunto Darwinseu treinador no Lakers, recorreu a superpoderes para explicar LeBrondesempenho espetacular.

“Ele estava com a capa enfiada embaixo do assento no banco, eu acho. Era hora de ele sacá-la. E ele definitivamente fez isso – colocou a capa e ficou agressivo e entrou em um bom ritmo.” presunto disse.

40 pontos a menos de 40.000

O maior artilheiro de todos os tempos da história da NBA está a apenas 40 pontos de atingir 40.000 pontos totais na carreira. LeBrono quarto grande retorno de sua carreira. Não só isso, mas o Lakers como equipe, não havia conseguido uma recuperação tão grande no quarto período desde 2003.

O colapso incompreensível do Tosquiadeiras significou LeBron marcou mais pontos do que eles no último quarto (com um placar de 16-39 a favor do Lakers).Tyronn LueA equipe perdeu 7 viradas nos últimos 12 minutos.