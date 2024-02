LeBron James não deveria forçar Bronny a brincar com ele, diz Austin, filho de Doc Rivers

NBA agente livre Rios Austinfilho de Milwaukee Bucks treinador principal Doutor Riosagora funciona para ESPN e na segunda-feira projetou suas próprias inseguranças Bronny James dizendo que ele não deveria brincar com Lebron James porque então as pessoas irão desacreditá-lo.

Austin, 31, disse que não acha que Bronny deveria jogar ao lado de LeBron, que já disse inúmeras vezes que a única coisa que resta para ele na NBA é jogar com seu filho.

“Quer dizer, espero que isso não aconteça. Não quero ver Bronny brincar com o pai dele”, disse Rivers no ESPN. “Realmente não. Passei por algo parecido, foi uma situação muito parecida, mas também diferente. Eu já estava na NBA quando fui jogar para ele [my father].

“O que acontece é que muita gente começa a desacreditar o que você fez… Ele sendo convocado e brincando com o pai, não quero que essa negatividade chegue até ele.

Austin Rivers era apenas mais um cara

Austin teve algumas boas temporadas na NBA como jogador rotativo, mas nunca correspondeu às expectativas que tinha ao sair. Duque.

As alegações de nepotismo sempre perseguiram Austin ao longo de sua carreira e até mesmo em sua carreira na televisão. O caminho de Bronny será completamente diferente.

Algumas pessoas acreditam que Bronny nem mesmo será convocado, apesar de LeBron ter dito que assinaria com qualquer time que o fizesse e até o comparou a Michael Jordanfilho.