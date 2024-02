LeBron James não está nem aí para o próximo prazo de negociação da NBA

Los Angeles Lakers Super estrela Lebron James não poderia me importar menos com o próximo NBA Prazo de entrega. Após a vitória sobre o Charlotte Hornets na noite de segunda-feira, ele falou à imprensa sobre suas prioridades.

James, 39 anos, tem sido passivo-agressivo em sua abordagem para fazer a diretoria entender que o Lakers precisa de uma mudança, mas quando questionado diretamente sobre isso, ele não se preocupa em dar uma resposta direta.

“Não é uma pergunta para mim”, disse James. “Eu amo quem temos no vestiário. E é com isso que me preocupo. … Não me preocupo com isso. Vamos sair e nos preparar todas as noites, não importa o que seja.

“Não importa quem esteja neste time. Não importa o que aconteça. Portanto, é meu trabalho e é trabalho do AD, como os dois capitães, garantir que mantenhamos o principal como principal. O foco principal agora é: o jogo de quinta-feira em casa. E estamos ansiosos por esse confronto.”

LeBron James feliz com seus rapazes

James tuitou um emoji de ampulheta na semana passada que fez os fãs se perguntarem se ele está tentando dizer que seu tempo em Los Angeles está acabando ou se alguém será negociado.

“É isso que temos, então não há mais nada para conversar”, disse James.

Com seus últimos comentários, o emoji de ampulheta poderia ser direcionado ao treinador principal Presunto Darwin, que não consegue encontrar consistência. O prazo de negociação é quinta-feira.