LeBron James revela seu talento oculto: cantar músicas de Michael Jackson a plenos pulmões

Lebron James’ o talento na quadra é indiscutível. O Los Angeles Lakers os números do atacante falam por si e sua presença nos jogos é indiscutível; no entanto, recentemente, “Rei James” revelou uma de suas habilidades ocultas: seu talento para cantar.

Ninguém suspeitaria, mas o atacante de 6’9″, que domina o NBA cortes, tem um dom para a música, principalmente quando se trata de outro rei: o do pop, Michael Jackson.

Um vídeo se tornou viral nas redes sociais recentemente, onde James pode ser visto cantando a plenos pulmões durante um treino no Lakers’ sala de musculação, seguindo a letra de “Dançar com você,” tocando nos alto-falantes.

James não parece se importar que as câmeras o estejam capturando, e sua atuação, embora desafinada, é cheia de sentimento e emoção.

A resposta dos fãs

O clipe, que faz parte Spectrum Sportsnet’s documentário semanal Nos bastidores:Lakersnão passou despercebido nas redes sociais, onde tem atraído todo tipo de comentários.

Os mais acostumados James’ palhaçadas ficam surpresos por ele finalmente saber a letra de uma música: “Ayoooo, ele realmente conhece a letra lmaoooooo,” um ficou surpreso, enquanto outro reconheceu, “Esta foi a primeira vez que o vi cantando a letra certa. Isso é desenvolvimento de personagem.”

Outros apoiaram sinceramente a autoconfiança de “Rei James:” “Isso é simplesmente incrível,” e “Cantei LeBron“, foram alguns dos comentários sobre o assunto.

Mas não faltou alguém que criticasse seu aparente falta de profissionalismo: “Agora entendo por que Lakers sempre perde para os adversários mais fracos. O líder da equipe do American Idol. Kobe nunca iria.”

LeBron ainda está no topo de seu jogo

James está pegando fogo nesta temporada. O Lakers o atacante tem média de 24,9 pontos, 7,4 rebotes e 7,6 assistências por jogo, ainda no mesmo nível de sua média de carreira de 27,1 pontos, 7,5 rebotes e 7,3 assistências.

Não apenas isso, James também é um dos jogadores mais populares do NBAcom surpreendentes 159 milhões de seguidores no Instagram e 52 milhões no Twitter.

Sem contar que foi eleito All-Star pelo voto popular pela 20ª temporada consecutiva com cinco milhões de votos. James foi superado apenas pelo atacante do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.