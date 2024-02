LeBron James rouba toalha do New York Knicks: os fãs se perguntam por que…

Dapesar de derrotar o Knicks de Nova York 113-105 em 3 de janeiro, o Los Angeles Lakers não foram os que atraíram as manchetes. Foi LeBron James quem roubou a cena ao escolher roubar uma toalha do Knick após o jogo.

Ao conduzir a entrevista, ele não vestia as cores do time que lhe paga um salário de US$ 47,6 milhões por temporada, mas sim as cores branco, azul e laranja dos Knicks, deixando os fãs questionando por que ele escolheu fazê-lo.

LeBron James e 2 Chainz trocam saudações na quadraTwitter

Um usuário escreveu: “Por que LeBron usou uma toalha dos Knicks? Achei que eles usassem a sua própria?”

Enquanto um segundo usuário comentou: “Lebron colocando aquela toalha, não vou mentir”.

Um terceiro disse: “Espere um segundo, por que Lebron está usando uma toalha dos Knicks no pós-jogo???

Por que ele fez isso?

Poderia ter sido uma mensagem sutil para a diretoria e diretoria do Lakers? Segundo relatos, o lendário astro do basquete e a organização estão em uma disputa sobre uma prorrogação do contrato.

Poderia vê-lo sair da equipe depois de quatro anos e um NBA Championship lá, enquanto ele ainda está no topo de seu jogo e seria uma adição bem-vinda a qualquer franquia também.

James tem opção de jogador para a temporada 2024/25 e ainda não optou por exercê-la. Se ele não fizer isso, ele se tornará um agente livre irrestrito e poderá escolher qualquer time da NBA de sua preferência, desde que o aceitem.

Ele postou recentemente uma mensagem enigmática no X.com, antigo Twitter, que era simplesmente uma ampulheta que está se esgotando. Ele poderia estar sinalizando que seu tempo no Lakers está chegando ao fim?

O Lakers está atualmente com 0,510 na Conferência Oeste após 51 jogos de basquete. Eles ficam nove jogos atrás do topo da mesa Trovão da cidade de Oklahoma e é o nono no geral.