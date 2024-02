Lenda da música country Toby Keith morre aos 62 anos após batalha contra o câncer de estômago

Toby Keith – o icônico cantor de música country – morreu após uma batalha contra o câncer de estômago.

Keith faleceu na noite de segunda-feira cercado por sua família, de acordo com um comunicado postado em sua página no Facebook.

“Ele travou sua luta com graça e coragem”, dizia a mensagem, aludindo aos seus graves problemas de saúde.

Em junho de 2022, Keith anunciou que havia sido diagnosticado com câncer no outono anterior e estava recebendo quimioterapia e radioterapia, além de fazer uma cirurgia.

Na época, ele disse que estava bem, mas precisava de tempo para “respirar, se recuperar e relaxar”.

Como você sabe, Keith foi um dos maiores nomes da música country. Ao longo de sua carreira de três décadas, ele lançou 24 álbuns de estúdio e compilações e 2 discos de Natal, gerando US$ 40 milhões em vendas mundiais de música.

Keith também produziu 61 faixas que apareceram na Billboard Hot Country Songs, com 20 delas alcançando o primeiro lugar e outras 22 ficando entre os dez primeiros.

Algumas de suas músicas mais conhecidas foram “Who’s Your Daddy?”, “Made In America”, “Should Have Been A Cowboy”, “As Good As I Once Was” e “Beer for My Horses”, um dueto de 2005 com Willie. Nelson.

Nascido em Oklahoma, Keith conseguiu seu primeiro contrato com uma gravadora em 1993, depois de trabalhar como ajudante de rodeio, valentão e jogar futebol semiprofissional. Ele trabalhava 24 horas por dia, certa vez dizendo ao ex-apresentador de um noticiário de TV, Dan Rather: “Não tirei muitas férias nos primeiros 20 anos da minha vida adulta”.

Usando sua intensa ética de trabalho, Keith lançou álbum após álbum e se tornou um nome familiar em 2002, quando lançou uma música polêmica, “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)”. Ele escreveu a música em resposta aos ataques de 11 de setembro e à morte de seu pai veterano deficiente em um acidente de carro no mesmo ano.

Keith passou a realizar vários shows para oficiais militares dos EUA que serviram no Afeganistão e no Iraque, bem como para três ex-presidentes americanos, nomeadamente Donald Trump, Barack Obama e George W. Bush. Em suas apresentações, Keith era conhecido por distribuir presentes para veteranos em cadeiras de rodas feridos em combate.

Em 2021, o então presidente Trump homenageou Keith com o prêmio National Medal of Arts, que é “o maior prêmio concedido a artistas e patrocinadores das artes pelo governo dos Estados Unidos”, de acordo com o National Endowment for the Arts.

Em setembro passado, Keith levou para casa o prêmio Country Music Icon no People’s Choice Country Awards 2023. Depois de aceitar a estátua, ele fez um discurso que trouxe alguma leviandade ao seu diagnóstico de câncer e impressionante perda de peso, dizendo: “Aposto que você pensou que iria nunca me veja de jeans skinny.”



Toby tinha 62 anos.