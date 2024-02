Leni Klum descobre as brincadeiras proibidas de sua mãe Heidi: elas andavam nuas pela casa…

Heidi KlumA entrevista de no podcast ‘Call Her Daddy’ não passou despercebida.

Flávio BriatoreA ex-mulher revelou seus detalhes mais íntimos, seus homens favoritos e até algumas anedotas do passado. Ela descreveu sua vida sexual como “interminável, quente e selvagem” com Kaulitz, seu atual marido, ressaltando também que passa muitas horas com o parceiro no quarto.

Heidi Klum aproveita o sol de São Bartolomeu em topless

Para corroborar todas essas histórias, os criadores do podcast tiveram a ideia de se conectar via videochamada com Heidi e Briatorefilha, Leni Klum.

Ela está agora com 19 anos, mas ainda se lembra com pavor de como sua mãe costumava se bronzear no quintal de topless.

“Lembro-me de quando convidei meus amigos, fiquei muito envergonhada e assustada”, diz ela.

Um hábito que a modelo abandonou agora, pois os seus três filhos Henry, 18, Johan, 16, e Lou, 13, não são tão abertos como ela gostaria devido à educação que recebeu quando criança.

“Meus pais andavam nus pela casa. Íamos às praias de nudismo com uma caravana que tínhamos”, lembra ela dos momentos que passou com a família quando era jovem.

Leni Klum e sua descoberta dos brinquedos sexuais de sua mãe

Ser tão esporádico com a família também deixou momentos que a modelo não lembra como agradáveis, como quando Leni descobriu a gaveta onde sua mãe guardava seus brinquedos sexuais.

“Achei que era a coisa mais linda de todas”, diz ela.

Até aí tudo bem, até que ela decidiu mostrar para as amigas.

“Tive vontade de mostrar aos meus amigos e disse: ‘Isso é ótimo. Coloquei-os no quarto dela e abri a gaveta. Estávamos fazendo vídeos.”