Lenny Kravitz diz que a ex-mulher Lisa Bonet sempre terá seu coração

Os primeiros anos de Lenny com Lisa – depois de se conhecerem em 1985, nos bastidores de um show da New Edition – inspiraram seu icônico visual boêmio.

A dupla se casou em 1987, quando Lisa estrelava “The Cosby Show” e “A Different World”… mas ele não se importou de ser rotulado de Sr. Bonet pela imprensa porque ele estava prestando atenção em sua música, não no fato de ser casado com a “mulher mais bonita do planeta”.