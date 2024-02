Leonardo DiCaprio filma cenas com Teyana Taylor para novo filme sem título

TMZ. com

Hollywood se move rapidamente… Teyana Taylor adição de Paulo Thomas Anderson O novo filme de foi lançado há poucos dias, mas ela já está no set com Leonardo Di Caprio .

O TMZ obteve esses clipes da dupla fazendo movimentos de poder no centro de Sacramento, onde filmavam cenas no sábado.

A dupla estava em trajes de negócios e recebendo orientações importantes de Anderson … até que as câmeras rodaram e eles deram passos violentos em um arranha-céu.

Você também pode ver que ele está sendo filmado em uma calçada pública em plena luz do dia, com uma presença significativa da equipe de filmagem, então claramente não houve chance para os transeuntes verem Leo e Teyana de perto. Admire apenas à distância!!

Ao que parece, este é um filme contemporâneo, marcando o primeiro filme do PTA desde Punch-Drunk Love (2002). pic.twitter.com/C5RwgK3T4g

Novas fotos de Leonardo DiCaprio e Teyana Taylor junto com o diretor Paul Thomas Anderson no set de seu novo filme. Eles estão atualmente filmando em Sacramento, Califórnia.

O enredo do filme foi envolto em segredo e todas as cenas filmadas até agora foram discretas… então o cenário corporativo pode parecer uma pista sobre a premissa do filme.