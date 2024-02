Letras de Taylor Swift que podem ser ajustadas para a situação atual de cada time da NFL

Ta NFL está agora em seu Taylor Swift era, mas a jornada começou há muito tempo com a letra original de “Picture to Burn”. Swift, a garota nas arquibancadas, está atualmente imersa em um turbilhão de atividades, se preparando para o Grammy no domingo, onde foi indicada a seis prêmios, incluindo Álbum do Ano.

Em homenagem ao impacto eletrizante que Swift teve na NFL nesta temporada, desconsiderando quaisquer reclamações dos pais, Brads e Chads, a CBS Sports combinou cada um dos 32 times da liga com uma música da extensa discografia de Swift.

Qual letra da música de Taylor caberia em cada um dos 32 times da NFL? Compartilhamos com vocês o que cbssports.com postou:

Cardeais do Arizona

Letra: “Amá-lo é como dirigir um Maserati novo em uma rua sem saída”

Música: Red (versão de Taylor)

Por que? O talento de Kyler Murray é inegável, mas é um desafio imaginar que sua gestão no Arizona culminará em um sucesso significativo neste momento.

Falcões de Atlanta

Letra: “Eu vi o placar e corri para salvar minha vida”

Música: Miss Americana e o Príncipe Heartbreak

Por que? Quase sete anos se passaram desde “28-3” e é seguro dizer que ninguém com interesse emocional nos Falcons conseguiu se livrar disso.

Corvos de Baltimore

Letra: “Não sei como fica melhor que isso”

Música: Fearless (versão de Taylor)

Por que? Isso ressoa com o heroísmo de Lamar Jackson na temporada regular, ao mesmo tempo que serve como uma resposta adequada aos reveses dos Ravens nos playoffs, embora com um tom menos otimista.

Notas de búfalo

Letra: “É por isso que não podemos ter coisas boas, querido, porque você as quebrou, eu tive que tirá-las”

Música: É por isso que não podemos ter coisas boas

Por que? Como o mandato de Stefon Diggs em Buffalo parece estar chegando ao fim, os Bills se encontram mais uma vez em busca de um receptor de primeira linha. A busca pela primeira vitória no Super Bowl também continua.

Carolina Panteras

Letra: “Querida, querida, me sinto louca, acordada a noite toda e todos os dias, porque eu te dei uma coisa e você não me deu nada, o que está acontecendo comigo?”

Música: I Don’t Wanna Live Forever de Zayn e Taylor Swift

Por que? Os Panteras optaram por Bryce Young em vez de CJ Stroud no draft e, embora isso possa não ser reconhecido abertamente em Charlotte, a decisão provavelmente está causando algumas noites sem dormir menos de um ano depois.

Ursos de Chicago

Letra: “Estou uma bagunça, mas sou a bagunça que você queria”

Música: Dançando com as mãos amarradas

Por que? Trazer de volta o GM, o treinador principal e o quarterback que supervisionou um recorde sombrio de 10-24 nas últimas duas temporadas levanta a questão: é uma decisão sábia? É uma decisão difícil!

Cincinnati Bengals

Letra: “Poderia ser fácil desta vez? Tudo o que é meu é uma mina terrestre”

Música: The Alcott do The National (com Taylor Swift)

Por que? A colaboração de Taylor com a amada banda de Cincinnati, The National, encapsula perfeitamente a essência de Bengaldom – a terra prometida parece ao alcance, desde que eles superem as armadilhas potenciais com sucesso.

Cleveland Browns

Letra: “Querida, eu ressuscitei dos mortos, faço isso o tempo todo”

Música: Olha o que você me fez fazer

Por que? Sob o comando do técnico Kevin Stefanski, os Browns se transformaram, garantindo dois playoffs em quatro temporadas, com um notável retorno do quarterback.

Dallas Cowboys

Letra: “Você me ensinou sobre seu passado, pensando que seu futuro era eu”

Música: All Too Well (versão de 10 minutos) (versão de Taylor)

Por que? Nunca conheci um fã dos Cowboys que não fosse obcecado pelos dias de glória dos anos 90. O mesmo vale para o proprietário. Consistência no seu melhor.

Denver Broncos

Letra: “Viva todas as montanhas que movemos, eu me diverti muito lutando contra dragões com você”

Música: Long Live (versão de Taylor)

Por que? Vinte anos buscando a glória de Elway: o breve sucesso de Peyton Manning; A experiência de Sean Payton/Russell Wilson falha miseravelmente.

Leões de Detroit

Letra: “Estamos apenas esperando até eu perder sua atenção e outra pessoa iluminar a sala? As pessoas adoram um ingênuo”

Música: Nothing New (versão de Taylor) (From The Vault)

Por que? A mudança de Dan Campbell de herói para bode expiatório aconteceu rapidamente. A lealdade de Ben Johnson pode tornar Campbell dispensável aos olhos de Detroit.

Green Bay Packers

Letra: “Ele é charmoso e cativante e estou confortável”

Música: The Way I Loved You (versão de Taylor)

Por que? Os Packers, após a divisão do QB, descobriram Love, contrastando com o quarterback anterior menos cativante, sinalizando um novo capítulo.

Houston Texanos

Letra: “Não quero olhar para mais nada agora que te vi”

Música: Luz do dia

Por que? A vitória do wild card dos Texans sobre os Browns cativou os fãs, apresentando CJ Stroud; o novato marginalizado Tank Dell aumentou a intriga.

Colts de Indianápolis

Letra: “Ele pode ser meu carcereiro, Burton para esse Taylor, todo amor que conheci em comparação é um fracasso”

Música: …Pronto para isso?

Por que? Depois de uma longa resistência, Jonathan Taylor encontrou seu par. Com o sucesso de Anthony Richardson, a decisão de Taylor revelou-se sábia.

Jaguares de Jacksonville

Letra: “Você é quem eu estava esperando, rei do meu coração”

Música: Rei do Meu Coração

Por que? Os fãs de Jags adoram Trevor Lawrence, mas seu charme pode desaparecer com repetidas decepções, como as de 2023.

Chefes de Kansas City

Letra: “Somos você e eu, esse é o meu mundo inteiro”

Música: Miss Americana e o Príncipe Heartbreak

Por que? Destaca a ligação de Tayvis e a confiança em Mahomes e Kelce devido às opções ofensivas limitadas.

Invasores de Las Vegas

Letra: “Por um momento, um bando de ladrões em jeans rasgados conseguiu dominar o mundo”

Música: Long Live (versão de Taylor)

Por que? Os jovens fãs da NFL não veem os Raiders como uma franquia de ponta, mas os fãs mais velhos relembram sua glória passada.

Carregadores de Los Angeles

Letra: “Acho que nos separamos da maneira usual”

Música: Holy Ground (versão de Taylor)

Por que? Os Chargers, semelhantes aos Jets West, enfrentam a calamidade sob o comando de Jim Harbaugh, na esperança de salvar a carreira de Justin Herbert.

Rams de Los Angeles

Letra: “Devo jogar fora tudo o que construímos ou ficar com ele?”

Música: Você está me perdendo (do cofre)

Por que? A possível conversa sobre a saída de McVay se acalmou, mas persistem dúvidas sobre como conduzir uma escalação que equilibra o sucesso recente e a juventude.

Golfinhos de Miami

Letra: “Eu estava tão à frente da curva que a curva virou uma esfera”

Música: Sou eu tentando

Por que? Dos favoritos do Super Bowl ao colapso da Semana 18 contra o Bills, os 2023 Dolphins viram uma saída do Wild Card. Talvez a influência de McDaniel?

Minnesota Vikings

Letra: “Eu caí do pedestal, direto na toca do coelho, resumindo a história, foi um momento ruim”

Música: Long Story Short

Por que? Um ano atrás: os Vikings estavam de olho no Super Bowl com os playoffs em casa. Agora? Perspectivas sombrias nas cidades gêmeas.

Patriotas da Nova Inglaterra

Letra: “Lá se vai a última grande dinastia americana”

Música: A última grande dinastia americana

Por que? Este fato musical: escrito sobre uma casa na Nova Inglaterra, poupa detalhes já claros, não sendo necessária mais elucidação.

Santos de Nova Orleans

Letra: “Ele nunca pensa em mim, exceto quando estou na TV”

Música: Chuva da Meia-Noite

Por que? Em 2023, os Saints encontraram entusiasmo na estreia do novato QB Jake Haener na pré-temporada, revelando sua busca por identidade pós-Brees/Payton.

Gigantes de Nova York

Letra: “Você trocou seu boné de beisebol por uma coroa, quando eles nos deram nossos troféus e nós os erguemos para nossa cidade”

Música: Long Live (versão de Taylor)

Por que? Intermitentemente, Big Blue cativa a cidade de Nova York, ofuscando os Bombardeiros do Bronx, mas sua relevância diminui no meio.

Jatos de Nova York

Letra: “A nossa história parece muito com uma tragédia agora – próximo capítulo”

Música: The Story Of Us (versão de Taylor)

Por que? Os problemas dos Jets persistem. Esperando por um capítulo mais longo, embora a tragédia provavelmente o aguarde depois de apenas quatro fotos.

Filadélfia Eagles

Letra: “Não gosto que cair seja como voar até esmagar os ossos”

Música: Corrida do Ouro

Por que? Um recorde crescente de 10-1 terminou abruptamente. O resultado é muito familiar.

Pittsburgh Steelers

Letra: “Se ele mencionar meu nome, então não devo nada a ele e se ele gastar meu troco, então ele merecerá”

Música: Eu fiz algo ruim

Por que? Os fãs do Steelers entendem; os jogadores que procuram contratos devem explorar outras opções para melhores negócios.

São Francisco 49ers

Letra: “É maravilhoso ver que isso nunca o incomodou – olá, ‘Sr. Perfectly Fine'”

Música: Mr. Perfectly Fine (versão de Taylor) (From The Vault)

Por que? Brock Purdy desafiou a etiqueta “Mr. Irrelevant” do NFL Draft, provando ser relevante, resiliente e superando as expectativas ao longo de dois anos.

Seattle Seahawks

Letra: “Eu me diverti muito estragando tudo”

Música: A última grande dinastia americana

Por que? O futuro incerto dos Seahawks, mas Pete Carroll ainda está gostando da viagem!

Bucaneiros de Tampa Bay

Letra: “Eu poderia ser o caminho a seguir, apenas se eles pagarem por isso”

Música: Cowboy como eu

Por que? Depois que Tom Brady se aposentou, Baker Mayfield reviveu sua carreira, levando os Bucs aos playoffs. Agora, eles deveriam estender seu contrato?

Titãs do Tennessee

Letra: “Sinto que meu castelo está desmoronando”

Música: Castles Crumbling (versão de Taylor) (From The Vault)

Por que? Os Titãs enfrentam a era pós-Henry e a saída de Vrabel, levando a uma reconstrução de Nashville com pouco para comemorar recentemente.

Comandantes de Washington