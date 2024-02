Lewis Hamilton se despede emocionado da Mercedes

Fapós o anúncio surpresa de sua saída do Mercedes no final da temporada, o piloto inglês Sir Lewis Hamilton postou uma despedida comovente da equipe onde passou os últimos 11 anos, conquistando sete títulos de campeonatos de pilotos.

Em sua mensagem, Hamilton observou que a sua decisão foi fortemente influenciada pela intenção de incorporar um novo desafio na fase final da sua carreira, especialmente depois de ter estado no Mercedes por tanto tempo.

Lewis Hamilton entra no universo Fornite com uma skin nova e legal – Vídeo

“Mercedes tem sido uma grande parte da minha vida… então essa decisão foi a mais difícil que já tive que tomar”, explicou Hamilton em uma postagem nas redes sociais.

“É o momento certo para fazer uma mudança e assumir um novo desafio. Ainda me lembro da sensação de dar um salto de fé no desconhecido quando entrei pela primeira vez na Mercedes em 2013.

“Sei que algumas pessoas não entenderam isso na época, mas eu estava certo em tomar a decisão e é o sentimento que tenho novamente agora. Estou animado para ver o que posso trazer para esta nova oportunidade e o que podemos fazer junto.”

Correr pela Ferrari é um sonho de vida para Hamilton

Enquanto Carlos Sainz será o piloto azarado que será forçado a sair da Scuderia, HamiltonA chegada do piloto britânico permitirá ao piloto britânico realizar o sonho de sua vida de correr pela equipe italiana.

Embora eles tenham passado por tempos difíceis ultimamente, não tendo vencido um único campeonato de pilotos desde Kimi Raikkonen venceu por pouco um novato Hamilton à coroa em 2007.

Erros de gestão têm atormentado a equipe desde então, apesar de trabalharem com um dos maiores orçamentos do automobilismo.

Não é uma situação muito diferente de quando Michael Schumacher chegou ao time em 1996, com o time então em um período de inércia de 17 anos desde Jody Schechter venceu o campeonato mundial com os gigantes italianos.

Isso funcionou muito bem para todos os envolvidos, embora significasse Ferrari entregando grande parte de sua autonomia racial para Schumacher. A equipe provavelmente terá que fazer o mesmo com Hamiltonque está desesperado para conquistar mais um título mundial.

No entanto, isto não será de todo relevante até 2025, quando Hamiltoncontrato com Ferrari começa, e o ícone britânico está ansioso para deixar claro que seu foco permanecerá em Mercedes até aquele momento.

“Neste momento, não estou pensando em 2025”, concluiu.

“Meu foco está na próxima temporada e em voltar aos trilhos com Mercedes. Estou mais motivado do que nunca. Estou mais em forma e mais focado do que nunca e quero ajudar a Mercedes a vencer mais uma vez.

“Estou 100 por cento comprometido com o trabalho que preciso fazer e determinado a encerrar minha parceria com a equipe em alta.”