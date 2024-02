Liga MX: Checo Prez ‘trai’ o Club América; é visto no Akron Stadium apoiando o Chivas

O carinho de Checo Prez pela América não é segredo para ninguém, mas esta tarde vimos uma faceta do motorista de tapato que não conhecíamos, como o piloto da Red Bull foi visto em um camarote no Estádio Akronsorrindo amplamente para aproveitar o Chivas derrotando o FC Jurez. Imediatamente, começaram as especulações sobre O ‘novo hobby’ de Prez Mendoza.

Checo Prez é fã do Chivas, pelo menos por um dia

Desde que Checo Prez escolheu o automobilismo ao futebol, nunca escondeu o seu amor pelo Club Amrica, visitando frequentemente o Estádio Azteca e até assistindo aos jogos da área com Emilio Azcrraga sempre que tinha oportunidade.

Porém, esta tarde, Checo Prez surpreendeu o mundo inteiro ao entrar no Estádio Akron com um grande sorriso. Ainda há esperança para os torcedores do Amrica, já que o piloto da Red Bull não vestiu a camisa do Chivas; em vez disso, ele usava uma camisa azul com uma camiseta branca por baixo.

Passando dias de férias com a família em Guadalajara, no período que antecede os preparativos e pré-temporada da temporada 2024 da Fórmula 1, o piloto da Red Bull não poderá mais frequentar os estádios da Liga MX.