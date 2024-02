Lil Jon lança álbum de meditação guiada

Fontes da indústria musical disseram ao TMZ… Lil Jon gravou um álbum de meditação guiada e, embora isso não pareça estar de acordo com sua marca registrada, gritando palavras como “Sim!” ou “O quê?” – está de acordo com sua vida pessoal.

Disseram-nos que Jon tem feito do condicionamento físico e do bem-estar uma grande prioridade em sua vida já há algum tempo, focando especialmente em sua saúde… e sua decisão de gravar um álbum de meditação é um subproduto direto.

Embora isso vá pegar muita gente desprevenida – especialmente aqueles que ainda vibram com clássicos como “Turn Down For What” e “Get Low” – nossas fontes dizem que o álbum é “verdadeiro” com quem Jon se tornou atualmente. e faz sentido para ele.