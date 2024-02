Lindsey Horan faz o possível para incomodar a todos: “Os fãs de futebol americano não são espertos”

Lindsey Horan é sinônimo de Futebol dos EUA. Ela tem sido uma das melhores jogadoras americanas do esporte na última década e agora é a capitão do Seleção Feminina dos EUA.

Aos 29 anos, ela não vai desacelerar tão cedo. Ela pode atribuir isso a trabalho duro, talento e um atitude implacável que brilha constantemente. Mas essa atitude pode colocá-la em algum problema agora.

Lindsey Horan critica torcedores de futebol americano

Em entrevista ao The Athletic publicada na quinta-feira, Horan menciona pela primeira vez como o USWNT constantemente tem um foco nisso.

“Temos que ser uma das equipes mais comentadas. Estamos sempre na lupa em cada coisa que fazemos ou dizemos.”

E na maioria das vezes, esse foco recai sobre os jogadores. Ela entende as críticas, mas nem sempre acha que sejam justificadas. Ela acredita que seu jogo é incompreendido; pelo menos pelos americanos.

Fãs de futebol americano, a maioria deles não é inteligente. Eles não conhecem o jogo. Eles não entendem. (Mas) está ficando cada vez melhor. Vou irritar algumas pessoas… As pessoas estão cada vez mais informadas, mas na maior parte do tempo as pessoas aceitam o que os comentaristas dizem, certo?

Horan então comparou a maneira americana de ver o jogo com a forma como os franceses o veem quando ela joga no time de seu clube, Lyon: “Pelo que ouvi, as pessoas entendem um pouco mais o meu jogo, o sentido do meu futebol e da forma como jogo… É a cultura francesa. Todo mundo assiste futebol. As pessoas conhecem futebol.”

Horan não gosta da maneira como alguns jogadores americanos abordam o jogo e acredita que é preciso haver mudanças na maneira geral de pensar.

Quero profissionalismo. Colocamos muito neste jogo, e às vezes é como uma piada. Precisamos voltar ao futebol. O futebol é o mais importante. Então, talvez devêssemos acabar com algumas coisas por enquanto. Precisamos nos concentrar no jogo, precisamos nos concentrar em ser o melhor que podemos ser.

Há uma razão pela qual Horan é o capitão da seleção nacional. Sua atitude simples força seus companheiros a responder e jogar com intenção, mas seus comentários serão absolutamente irrita muitas pessoas. Não parece que ela se importe muito, no entanto.