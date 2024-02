Linha ‘Fire Crotch’ de Megan Thee Stallion rejeitada de ‘Mean Girls’ no digital

Garanhão Megan Thee disse a infame frase “virilha de fogo” no novo “Meninas Malvadas” na tela grande – mas você não a encontrará no lançamento digital… e Lindsay Lohan provavelmente está feliz.

A linha agora termina em “Estamos voltando ao vermelho” e salta para ela rindo, cortando “A virilha do fogo do Y2K está de volta”. pic.twitter.com/LDytcHj1SL

A versão digital do #Meninas Malvadas alterou a polêmica linha de “virilha de fogo” de Megan The Stallion depois que Lindsay Lohan foi supostamente magoada com a piada.

Na verdade… fãs com olhos de águia perceberam isso imediatamente quando começaram a transmitir o filme de casa – a parte em que a MTS deveria dizer “A virilha do fogo do ano 2000 está de volta” foi editada.

Como você provavelmente já sabe… o golpe da “virilha de fogo” começou com o herdeiro do petróleo Brandon Davis – com quem costumava festejar Paris Hilton na década de 2000, e que costumava falar muito com os paparazzi depois de noites na cidade com seu amigo famoso.