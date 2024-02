Lisa Bluder defende Lynette Woodard e desiste de Caitlin Clark: Ela é o verdadeiro recorde

Caitlin Clark tem outro recorde de carreira em seu currículo surpreendente: o maior número de pontos de qualquer jogadora universitária importante que já entrou em quadra.

Para o treinador dos Hawkeyes Lisa Bluder e seus colegas, este é o que mais importa.

A guarda superestrela de Iowa marcou 33 pontos para levar o Hawkeyes, sexto colocado, a uma brincadeira de 108-60 sobre Minnesota, empurrando seu passado Lynette Woodard na lista de todos os tempos com 3.650 pontos.

O recorde de pontuação de Caitlin Clark na NCAA é questionado pelo filho de Pistol Pete

“Esta noite é a noite do verdadeiro recorde”, disse Bluder, que jogou pelo Northern Iowa de 1979-83. “Por alguma razão, a NCAA não quer reconhecer o basquete jogado antes de 1982, e isso é errado. Jogávamos basquete naquela época. Eles simplesmente não querem reconhecê-lo, e isso prejudica o resto de nós que jogamos naquela época. Não há razão para que esse não seja o registro verdadeiro.

No início deste mês, Clark passou Kelsey Ameixa (3.527) como a líder de pontuação feminina de todos os tempos da NCAA. Woodard totalizou 3.649 pontos de 1977-81 para o Kansas, quando o esporte estava sob a responsabilidade da Associação de Atletismo Intercolegial para Mulheres, antes de a NCAA começar a sancionar o basquete feminino na temporada 1981-82.

“Talvez o NCAA vai perceber isso agora. Talvez isso chame a atenção deles e eles comecem a reconhecer as mulheres que jogaram nos anos 70”, disse Bluder. “Lembre-se, eles jogaram com uma bola de basquete maior e também sem linha de 3 pontos”.

Clark deixou poucas dúvidas de que conseguiria o recorde driblando para a esquerda de uma tela e acertando uma cesta de 3 pontos do topo da tecla com apenas 13 segundos de jogo. Ela acertou suas primeiras quatro cestas de 3 pontos, três delas extra profundas, e fez 15 pontos nos primeiros 3:18 do jogo.

A verificação de calor ocorreu no meio do primeiro quarto, um movimento de cima que ricocheteou na borda traseira e gerou um tímido “Sobreestimado!” canto de alguns espertinhos da seção estudantil de Minnesota.

Clark fez 21 pontos no intervalo. Ela passou a maior parte do segundo tempo exibindo suas habilidades de passe para encontrar companheiros de equipe abertos, mas finalmente, faltando 4:17 para o fim, ela enterrou sua oitava cesta de 3 pontos do jogo para ultrapassar Woodard. Ela também estabeleceu o recorde de temporada única da NCAA para cestas de 3 pontos e terminou com o 17º triplo-duplo de sua carreira.

Uma noite e tanto, até para ela.

E Woodard estava em sua mente.

“Estou muito grato por ter aqueles jogadores que vieram antes de mim. Sim, é super especial. Obviamente ela é uma das melhores de todos os tempos”, disse Clark. “Isso ainda mostra que temos que melhorar e o rumo que o esporte feminino está tomando é realmente um ótimo lugar.”

Pete Maravich (3.667) é o maior líder universitário de todos os tempos em ambos os sexos, apenas 17 pontos à frente de Clark. Pistol Pete jogou pela LSU de 1967 a 1970 e, como Woodard, na era anterior ao arremesso de 3 pontos.

Pearl Moore, de Francis Marion, tem o recorde geral feminino com 4.061 pontos de 1975-79 no nível de pequenas faculdades na AIAW. Moore teve 177 pontos na faculdade antes de se matricular na Francis Marion.

Há três outros jogadores universitários pequenos da Associação Nacional de Atletismo Intercolegial, incluindo a atual guarda da Universidade de Ciências da Saúde e Farmácia Grace Beyer, à frente de Clark.

Diante de uma multidão com lotação esgotada de mais de 14.000 torcedores na Williams Arena, a 11ª lotação esgotada em 11 verdadeiros jogos de estrada nesta temporada para Clark e sua equipe, os Hawkeyes ultrapassaram os Gophers para tornar o recorde mais palatável para o jogador do quarto ano.

Clark graciosamente deu destaque a seus feitos individuais enquanto tentava enfatizar a importância do desempenho da equipe, com duas derrotas nos quatro jogos anteriores custando a Iowa uma oportunidade para o campeonato da temporada regular do Big Ten. O estado de Ohio conquistou o título na quarta-feira e visita Iowa no domingo em um confronto entre conferências e potências nacionais.

E Woodard?

Ela foi duas vezes atleta olímpica e capitã da equipe dos EUA em 1984 que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Verão de Los Angeles, uma jogadora versátil e uma personalidade magnética que jogou profissionalmente na Itália e no Japão e em 1985 se tornou a primeira mulher integrante do a trupe itinerante de basquete Harlem Globetrotters. Ela jogou na WNBA em 1997-98, as duas primeiras temporadas da liga, e foi eleita para o Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 2004. Woodard também foi o técnico principal do Winthrop por mais de três temporadas de 2017-20.

Em entrevista à ESPN na segunda-feira, Woodard disse que a NCAA está prestando um péssimo serviço aos jogadores anteriores a 1981.

“Eles deveriam respeitar a história. Incluir a nós e nossas realizações”, disse ela. “Esta é a era da diversidade, da equidade e da inclusão. Eles deveriam nos incluir. Nós merecemos.”

O próximo de Clark é Maravich, a maravilha do tiro certeiro que ela conheceu no ensino médio, quando fãs e amigos recomendaram que ela encontrasse vídeos granulados de seu golpe suave no YouTube para se inspirar. Ela até foi chamada de “Pete de rabo de cavalo” às vezes.

“É muito especial estar no mesmo reino de muitos jogadores realmente talentosos que fizeram muitas coisas realmente boas”, disse Clark.