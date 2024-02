‘Little Women’ Reality Stars bartender na festa do Super Bowl em Las Vegas

Há uma GRANDE festa acontecendo em Sin City para o Big Game… uma festa para assistir ao Super Bowl com estrelas da franquia de reality show ‘Little Women’ misturando bebidas e servindo shots!!!

Estrela de “Adoráveis ​​Mulheres: NY” Pequena Jess disse ao TMZ … ela está servindo como bartender em um evento com ingressos no Nerd Bar na Fremont Street com duas outras estrelas do reality, e há um open bar.

Little Jess diz que os outros bartenders incluem a estrela de ‘Little Women: Dallas’ Tiffany e estrela de “Adoráveis ​​Mulheres: NY” Jordanna James … eles se autodenominam “Tiny Tenders”, abreviação de bartenders.

Com todas as mulheres com menos de um metro e meio de altura – Jess diz que elas são “pessoas gostosas” e “as garotas mais gostosas que você já conheceu com menos de um metro e meio” – elas usarão uma plataforma elevada para que possam ficar no nível dos olhos com os clientes e chegar às garrafas.

As mulheres são experientes… A pequena Jess diz que todas elas já trabalharam em bar no passado e ela tem 15 anos de experiência… e elas usarão shorts pretos com tops pretos combinando com a frase “Tiny Tenders”. “

Os ingressos estão custando US$ 60 antecipadamente ou US$ 100 na porta… e Little Jess diz que 50 ingressos foram vendidos até agora e eles esperam que várias centenas de pessoas compareçam a um local com capacidade máxima de 1.000 pessoas.

As portas abrem às 13h no domingo do Super Bowl e o open bar é das 15h às 17h … o que deve cobrir a primeira metade do Super Bowl LVIII.

A pequena Jess diz que o open bar inclui drinks, chopes, Capri Suns, shots de gelatina e shots de testes de drogas reprovados servidos em copos de urina. O open bar também oferece descontos em bebidas premium, como US$ 5 para Jack Daniels.

Uma vez Usher sobe ao palco para o show do intervalo do Super Bowl, ele volta aos preços normais.

A pequena Jess diz que eles estão buscando uma vibe “Coyote Ugly”… e eles estarão por aí servindo doses de corpo e dançando go-go. Ela diz que Jordanna James trabalhou no bar OG ‘Coyote Ugly’ em Nova York.

Nenhuma boa festa do Super Bowl está completa sem comida… e a pequena Jess diz que eles servirão aperitivos como tater tots, porcos em um cobertor e nuggets de pizza.

Um open bar em Las Vegas no domingo do Super Bowl tem potencial para ficar turbulento… mas Little Jess diz que todas as mulheres usarão apitos que usarão se alguém sair da linha e causar problemas.



Esteja avisado… A pequena Jess diz: “Vamos apitar três vezes para indicar que há problemas e então nossos seguranças masculinos de 1,80 metro cuidarão da situação.”