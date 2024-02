Lizzo diz que não recusou participação especial no filme de Jennifer Lopez, não foi questionada

Reproduzir conteúdo de vídeo





Lizzo está rejeitando a ideia de que ela recusou uma participação especial para o novo Jennifer Lopez filme … e parece que ela teria embarcado se soubesse disso.

O negócio é o seguinte… J Lo revelou todas as celebridades que supostamente passou papéis em seu filme recente “This Is Me… Now” em um documento do Prime Video sobre a produção de seu novo álbum… e o nome de Lizzo apareceu como “indisponível”.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Vídeo Amazon Prime

Porém, Lizzo está cantando uma música diferente, literalmente. Em uma postagem no TikTok, Lizzo afirma que ninguém lhe contou sobre a oferta do filme. Ela se dobra, alegando que não foi convidada para participar do filme.

Sem ressentimentos de Lizzo… ela olha para a câmera e diz a J Lo que a ama. Então, ela não está realmente fora de forma – mas levanta uma sobrancelha, sem dúvida.

Lembre-se, no documento ‘A Maior História de Amor Nunca Contada’, J Lo conta sua história de amor através de seus olhos… mas parece que a jornada do elenco foi cheia de reviravoltas.

Entre as celebridades que as equipes de J Lo disseram que passou no filme … Lizzo, Taylor Swift, Ariana Grande, Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Vanessa Hudgens, Snoop Dogg, SZA, Coelho Mau dar Antonio Ramos.

A maioria das estrelas tinha conflitos legítimos… Taylor estava fazendo sua turnê ‘Eras’ e Ariana estava filmando “Wicked” do outro lado da lagoa… mas J Lo afirma Khloé Kardashian desistiu de uma participação especial no último segundo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Apesar de seus representantes dizerem que um monte de gente rejeitou o projeto – duas pessoas até agora se apresentaram para refutar isso… JC conversou com um paparazzi ontem e negou qualquer conhecimento, e agora – Lizzo está dizendo que ela também tinha nenhuma pista sobre isso.

Claro, J Lo conseguiu alguns grandes nomes… incluindo Sofia Vergara, Jane Fonda, Keke Palmer, Post Malone dar Trevor Noah.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Tudo está bem quando acaba bem, supomos… mas é estranho que existam dois relatos diferentes sobre isso.