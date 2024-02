L’Jarius Sneed tem uma mensagem forte para o GM dos Chiefs após a vitória no Super Bowl

Eeventualmente, uma lista tão bem sucedida quanto a Chefes de Kansas City‘torna-se muito caro manter-se juntos. Uma franquia nesta posição – quatro Super Bowl aparências, incluindo três vitórias no Super Bowl, num período de apenas cinco anos – tem de fazer escolhas difíceis em nome da sustentabilidade. Enquanto o Chefes apostou e ganhou a negociação de Tyreek Hill, gerente geral Brett Veachas próximas decisões terão um impacto ainda maior sobre Cidade de Kansasdireção futura.

Nesta entressafra, Veach se depara com a possibilidade de perder o cornerback estrela L’Jarius Sneed em agência gratuita. Necessidade foi a escolha do Chiefs na quarta rodada em 2020 e desde então ajudou Kansas City a vencer dois Super Bowls – mas na quinta-feira ele deixou claro que seu próximo contrato exigirá que o Chiefs, ou mesmo outro time, quebre o banco.

A mensagem simples de Sneed: Pague-me

Durante uma aparição em “O programa Up & Adams“na quinta-feira, Sneed entregou uma mensagem de duas palavras para Veach, e tem apenas uma interpretação.

“Me pague”, disse Sneed à apresentadora Kay Adams. “É o que tenho a dizer (para Veach). Me pague.”

Sneed prosseguiu dizendo que “espera” permanecer em Kansas City, a casa do NFLda mais nova dinastia, mas o jovem de 27 anos alertou que não pode prever o futuro. Sneed interceptou 10 passes e acertou 40 em 57 jogos da temporada regular, mostrando seu imenso valor para o coordenador defensivo Steve Spagnuolo – e à franquia, que o tinha sob contrato por menos de US$ 3 milhões em 2023.

A difícil decisão dos Chiefs

Os Chiefs poderiam colocar a franquia em Sneed, mantendo-o no grupo até 2024 com um salário de cerca de US$ 19 milhões. Mas Kansas City também precisa levar em conta as estrelas do ataque defensivo Chris Jonestricampeão do Super Bowl e duas vezes Tudo profissional que também está programado para atingir a agência gratuita nesta primavera. E para complicar ainda mais, a franquia pode ser usada em apenas um jogador.

Jones‘as demandas salariais giram em torno da marca de US$ 30 milhões por ano, enquanto Sneed poderia comandar perto de US$ 20 milhões – tornando-o um dos cornerbacks mais bem pagos da NFL. Uma equipe como a Falcões de Atlanta – cheio de espaço na tampa – poderia fazer uma jogada para Sneed se os Chiefs priorizassem manter Jones, enquanto o Dallas Cowboys foram mencionados como outro local de pouso viável.