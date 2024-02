Logan Paul reage e deixa clara sua posição sobre a polêmica Cody Rhodes-The Rock da WWE

Logan Paulo ficou do lado Cody Rodes sobre o WWEA decisão de ignorou sua vitória no Royal Rumble e atirou contra Roman Reigns em favor de um confronto entre Reigns e Dwayne The Rock Johnson.

The Rock explica porque nenhum sentimento se compara à correria da WWE

Segundo relatos, A rocha usou seu patrimônio líquido de US$ 800 milhões e seu novo status no TKO Group, a holding do wrestling, para substituir Rhodes em um confronto pelo título. Sua ação aparentemente não é maliciosa, mas tem intenções nobres ao tentar “salvar” Lutamania.

Então, diante disso, Paul acessou o X.com, antigo Twitter, para simplesmente postar: “Queremos Cody”, em apoio à sua co-estrela do wrestling. Ele atraiu mais de 64 mil curtidas na postagem, mostrando quantas pessoas concordam.

Outros 16.000 republicaram o tweet e alguns chegaram a responder a ele.

“Este é um W [win] pegue”, postou um usuário.

Enquanto um segundo acrescentou: “Outro W comum para meu amigo Logan Paulo.”

Um terceiro disse simplesmente “W”.

Paul até dobrou a mensagem ao acessar o Instagram, a plataforma de propriedade da Meta, para postar uma foto em preto e branco de Rhodes com seu tweet sobreposto, mostrando assim que este é um tópico sobre o qual ele se sente fortemente.

Por que há indignação?

The Rock vs Reigns é um confronto fortemente desejado pelos fãs de wrestling, mas não parece ter chegado na hora certa e não parece se encaixar em nenhuma das histórias existentes.

Também não faz sentido para Rhodes abandonar sua chance pelo título depois de vencer dois Royal Rumbles consecutivos.

A rochacomo mencionado acima, sente que poderia estar salvando o esporte, mas o tiro saiu pela culatra, pois foi vaiado quando apareceu em um evento ao vivo no dia 3 de fevereiro, mostrando que os fãs estão longe de estar satisfeitos com o que ele pode ter feito e com o desenrolar da situação. .