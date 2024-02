Loja ‘Pawn Stars’ que vende anéis do Super Bowl para dezenas de milhares

Rick Harrison e sua equipe “Pawn Stars” estão tentando capitalizar a chegada do Super Bowl à cidade – sua loja está vendendo alguns anéis de campeonato dos Super Bowls recentes.

O pessoal da Gold & Silver Pawn Shop, apresentado no reality show, disse ao TMZ… que estão vendendo um anel do Super Bowl do New York Giants de 2007 por US$ 77.500.

Os Giants de 2007 venceram Tom Brady e os New England Patriots no Super Bowl XLII… arruinando a temporada invicta dos Patriots. Este anel SB pertencia a um funcionário da equipe e é feito pela Tiffany & Co.

A loja de penhores Gold & Silver também tem um anel do Los Angeles Rams de 2021 em sua posse… e está em busca de um muito mais acessível $ 20.000. Os Rams venceram o Cincinnati Bengals em LVI com a força de um passe para touchdown de Matheus Stafford que Copa Cooper nos minutos finais.

O anel do campeonato Rams também é de um membro da equipe, e fomos informados de que está à venda por menos do que o anel do Giants porque há muito mais fãs do NYG do que fãs do Rams … e os anéis do Giants SB historicamente são vendidos por preços mais altos do que os anéis do Rams .

Rick disse ao TMZ … eles recebem muitas perguntas sobre os anéis de seus campeonatos esportivos, mas o interesse nos anéis do Super Bowl é sempre maior em torno do Big Game.

Com o Super Bowl LVIII acontecendo em Las Vegas, Rick espera que os fãs dos Giants e Rams ganhem muito dinheiro jogando neste fim de semana. Ele diz: “Acho que podemos encontrá-los à nossa porta quando acordarem da comemoração de domingo à noite procurando um anel de seu time favorito”.



nos estúdios TMZ

A Gold & Silver Pawn também está vendendo anéis do Campeonato AFC que anteriormente pertenciam a jogadores da NFL… incluindo um do Patriots de 2011 por US$ 32.500 e outro do Denver Broncos de 1989 por US$ 40.000.

É importante notar… os anéis dos jogadores são um pouco diferentes dos anéis dos funcionários, e os anéis dos jogadores são mais valiosos e, portanto, vêm com preços mais altos.