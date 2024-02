Los Angeles Lakers está aberto a contratar Bronny James para manter LeBron feliz

Tele Los Angeles Lakers estão explorando uma estratégia única para reter Lebron Jamesque enfrenta uma decisão sobre sua opção de jogador de US$ 51,4 milhões após esta temporada.

De acordo com o Atlético, o Lakers estão abertos à ideia de adicionar O filho de LeBron, Bronny James, à sua escalação para a temporada 2024-25. Este movimento é visto como uma forma de manter Conteúdo LeBron e potencialmente estender seu mandato com o Lakers.

Bronny James ilumina o ânimo com incidente humorístico a caminho do vestiárioTwitter

Rumores comerciais seguiram LeBron James recentemente

Enquanto o Lakers quer manter LeBron ambos felizes e, em seu elenco, rumores sobre uma negociação antes do prazo estavam por toda parte.

Entende-se que o Guerreiros do Golden State tentou seduzir o Lakers a um acordo perto do prazo, o que teria combinou o icônico James com talvez seu maior inimigo, Steph Curry.

A troca, porém, não se concretizou e surge agora a situação envolvendo a referida opção de jogador.

LeBron expressou seu desejo de jogar ao lado de seu filho na NBA, e as equipes estão cientes de que priorizar Bronny pode ser a chave para garantir o compromisso de LeBron.

Apesar de A idade de LeBron, ele continua sendo um grande talento e pode elevar significativamente as perspectivas de campeonato de uma equipe.

No entanto, existem incertezas em torno As perspectivas de Bronny na NBA. Como calouro na USC, ele não apresentou números impressionantes, com média de 5,8 pontos, 3,0 rebotes e 2,6 assistências por jogo, com uma porcentagem de arremessos de apenas 35,6 por cento.

Além disso, ele sofreu uma parada cardíaca em julho e só fez sua primeira aparição do ano em dezembro, embora não haja problemas de saúde a longo prazo.

Apesar desses desafios, o potencial de uma dupla pai-filho no elenco do Lakers poderia tornar o draft de Bronny mais atraente para as equipes. O Lakers pode não ter sua escolha de primeira rodada devido a uma negociação anterior, mas eles têm duas escolhas de segunda rodada e estão bem posicionados para contratar os melhores talentos no próximo verão.

Atualmente, o Lakers está em nono lugar na Conferência Oeste, o que os qualificaria para o torneio Play-In da NBA. Esta situação sublinha a importância de garantindo o compromisso de LeBron e potencialmente adicionando Bronny à equipe.