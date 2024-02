‘Love Is Blind’ Sarah Ann parece ter estragado a história de Jeramey

Jeramey Lutinsky pode ter encontrado uma conexão real em ‘Love Is Blind’ … mas não parece ser com a mulher a quem ele propôs casamento – pelo menos é o que a internet pensa.

O negócio é o seguinte… enquanto ainda estava nas cápsulas desta temporada de ‘LiB’, Lutinski estabeleceu uma conexão com duas mulheres – Laura Dadisman dar Sara Ana. No final das contas, ele decidiu pedir Laura em casamento, e os fãs pensaram que ele e Sarah Ann estavam oficialmente finitos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Avançando para o último episódio do programa da Netflix… quando Laura confrontou Jeramey por estar fora até as 5 da manhã. Jeramey tentou argumentar que só viu Sarah Ann em um bar… mas Laura disse que verificou a localização dele e ele não estava nem perto do bar.

Em vez disso, ele estava bem mais perto da casa de Sarah Ann … então, LD basicamente deu a entender que os dois estavam fazendo muito mais do que apenas tomar uma bebida juntos em um bar – algo que Jeramey negou no programa.

Avançando para quinta-feira… onde, na vida real, Sarah Ann postou no IG… rindo das acusações de que ela e Jeramey ficaram enquanto ele estava noivo de Laura e dizendo que o mundo em breve saberá a verdade.

Mas, fãs com olhos de águia já podem ter descoberto o que acreditam ser a verdade sobre o assunto… porque em outro vídeo que ela postou, os espectadores notaram a menor fatia de uma imagem em preto e branco passando atrás dela no clipe.

Sim, parece muito familiar… especialmente para as pessoas que estão acompanhando.

Na verdade, o quarto que Sarah Ann postou online parece ter decorações incrivelmente semelhantes às penduradas na maldita casa de Jeramey – algo que já vimos no ‘LiB’, quando eles mostraram o quarto dele e Laura nele. .. rolando na cama e sendo sedutor.

Agora, não sabemos ao certo se esta é a casa de Jeramey… mas as semelhanças por si só, combinadas com as recentes alegações bombásticas, fazem com que tudo pareça bastante possível – se não provável.

Resumindo… as pessoas acham que Jeramey acabou com Sarah Ann, afinal – o que, se for verdade, significaria que ele está prestes a partir o coração de Laura no programa… o que veremos em breve.

Claro, a Netflix provavelmente está chateada com o fato de Sarah Ann ter revelado um spoiler em potencial, mesmo inadvertidamente – eles obviamente querem que tudo isso seja revelado no final (onde eles podem prender a atenção / classificações, etc.), mas parece que os concorrentes estão estragando tudo postando ao vivo!



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ