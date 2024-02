Luann de Lesseps diz que há química com Joe Bradley, mas eles não ficaram juntos

TMZ. com

Luann de Lesseps diz que ela se deu bem com Joe Bradley mas eles não estão batendo… pelo menos ainda não.

Conseguimos a estrela de “The Real Housewives of New York” no ABC Studios em Nova York e nosso fotógrafo perguntou a ela sobre os rumores de que Joe dormiu na casa dela depois que eles ficaram super flertando. Andy Cohené show.