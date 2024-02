Luka Doncic: Um super-herói mascarado conquista Nova York

EUFoi uma noite mórbida em Nova York, onde Kyrie Irving estava voltando para enfrentar o Redes do Brooklyno time de sua vida, em um relacionamento que começou no amor e terminou em ódio na temporada passada, antes de ser negociado com o Dallas Mavericks.

Vale lembrar que ele disputou apenas 143 partidas em suas 3 temporadas e meia lá, foi eliminado do time em jogos em casa na era COVID-19 por se recusar a se vacinar (conforme exigido pelos mandatos tirânicos da cidade de Nova York ), e suspenso na temporada passada quando se recusou a pedir desculpas por postar um link para um suposto artigo “antissemita” nas redes sociais.

Ele foi vaiado na primeira vez que tocou na bola, mas depois do Independentes‘ vitória sobre o Nets (107-119), com as arquibancadas lotadas de familiares e amigos, ele se empolgou para dar autógrafos e tirar selfies. Kyrie já havia acertado contas com seus ex-namorados em quadra com um jogo excelente: 36 pontos (9/14 t2 e 6/10 de três pontos), 2 rebotes, 5 assistências e 2 roubadas de bola em 40 minutos.

“Foi como qualquer outro jogo de basquete, mas me senti como se estivesse em casa esta noite”, disse Irving, que desempenhou o papel de vilão e Luka DoncicO excepcional tenente, que mais uma vez se disfarçou de super-herói, desta vez literalmente, ao começar a brincar com uma máscara para se proteger de uma contusão nasal. Não demorou muito para tirar porque incomodava, mas continuou com a capa de crack invisível para assinar 35 pontos (9/18 t2, 4/11 t3 e 5/10 tl), 18 rebotes, 9 assistências e 2 roubos de bola em 43 minutos.

Doncic tem média de quase um triplo-duplo desde que se tornou pai

O ex-Real Madrid jogador é de outra dimensão. Quando ele pega fogo não há ninguém capaz de detê-lo e desde que se tornou pai ele parece determinado a mostrar ao seu bebê (que perceberá quando crescer) que seu pai é o melhor.

Nas 25 partidas que disputou como pai, ele quase obteve média de triplo-duplo: 36,7+9,3+10,4+1,5 roubos de bola. E a cada dia ele faz mais uma careta na história estatística. Contra o Nets, ele pegou 18 rebotes. Ele é o único armador do NBA nesta temporada com três jogos com 15 ou mais rebotes. Todos os outros na liga totalizam apenas dois. Sem mais perguntas, meritíssimo.