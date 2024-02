Luka Doncic usa máscara no aquecimento antes de fumar o Oklahoma City Thunder

Óótimo NBA lendas também brincaram com uma máscara e muitos deles a mataram quando o fizeram, parece que é Luka Doncic vire-se para mostrar o que ele pode fazer. De certa forma, ele vai querer canalizar seu LeBron James interior e tentar fazer algo histórico. Devido a uma lesão recente no nariz, Luka Doncic foi aconselhado pelo Dallas Mavericks os médicos usassem uma máscara de fibra de carbono para proteger uma fratura no nariz que sofreu recentemente. Esse tipo de lesão geralmente não justifica a atuação de nenhum jogador, desde que decida usar a máscara. Desde o início do aquecimento de sábado, Doncic já foi visto ostentando sua máscara e a utilizou nos momentos de banco do primeiro tempo contra o Thunder.

Luka Doncic parece envergonhado com a atenção após noite épica de 73 pontos@dallasmavs

Luka Doncic usou máscara no jogo?

Luka ainda decidiu não usar máscara durante o jogo e correr o risco de levar mais uma pancada no nariz. No final do primeiro tempo, o Dallas Mavericks estava à frente no jogo, com Luka marcando impressionantes 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Não usar a máscara não afetou sua vontade de seguir em frente, apesar de correr o risco de uma possível lesão. A atual temporada de Luka tem sido espetacular como a do Dallas Mavericks, com média de 30 pontos por jogo até o momento. Em termos de recorde da equipe, os Mavs estão atualmente com 29-23, mas o desempenho desta noite pode garantir a vitória número 30 da temporada.

Ao final do terceiro quarto Luka Doncic já somava 32 pontos e o Independentes já estavam vencendo por 109-89. Dado que Luka Doncic já estava com 8 rebotes e 9 assistências, havia a possibilidade de conseguir um triplo duplo no quarto período. Tudo isso sem a máscara, que ele nunca usou durante todo o jogo. No final do quarto trimestre, Luka Doncic não aumentou mais suas estatísticas, mas o Dallas Mavericks derrotou o Thunder com uma vitória por 146-111.