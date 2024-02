Lyndell Mays admitiu ter disparado os primeiros tiros durante o desfile do Super Bowl, dizem os policiais

Reproduzir conteúdo de vídeo





14/02/24

Policiais em Kansas City afirmam Lyndell Mays admitiu que disparou os primeiros tiros no desfile dos Chiefs no Super Bowl na semana passada… antes de supostamente dizer que “não deveria ter feito isso”.

De acordo com documentos judiciais, Mays fez as impressionantes confissões ao Departamento de Polícia de Kansas City em fevereiro. 16 – dois dias depois de mais de 20 pessoas terem sido atingidas por tiros enquanto comemoravam Patrick Mahomes dar Travis Kelceúltimo campeonato da Union Station.

Nos documentos, um detetive do KCPD escreveu que Mays foi entrevistado em um hospital local após sofrer um aparente ferimento à bala. Inicialmente, os documentos afirmam que Mays disse à polícia que não atirou em ninguém após uma disputa com um grupo de indivíduos no desfile – embora quando “Mays foi confrontado que tínhamos um vídeo de vigilância do incidente, ele mudou sua história”.



14/02/24 Jeremy Scherle

Mays, de acordo com a polícia, disse que um grupo com quem ele estava brigando lhe disse: “Vou pegar você”… algo que Mays aparentemente acreditava significar: “Vou matar você”.

Os policiais dizem que Mays então lhes disse que atirou primeiro – “talvez duas vezes”. No entanto, de acordo com os documentos, Mays disse que inicialmente hesitou em puxar o gatilho “porque sabia que havia crianças lá”. Os documentos também afirmam que Mays não tinha como alvo específico ninguém quando decidiu atirar, porque “todos poderiam ter armas”.

“Então ele escolheu aleatoriamente um dos indivíduos para atingir”, escreveram os policiais nos documentos.

Os policiais também observaram nos documentos que a pessoa em quem Mays acabou atirando estava na verdade fugindo dele.

“Quando questionado sobre por que Lyndell Mays avançou sobre eles, ele respondeu: ‘Estúpido, cara’”, escreveram os policiais nos documentos. “‘Só puxei uma arma e comecei a atirar. Eu não deveria ter feito isso. Apenas sendo estúpido.'”

Os promotores anunciaram na terça-feira que, após as conversas dos oficiais com Mays, eles acertá-lo com acusações homicídio em segundo grau, ação penal armada e uso ilícito de arma.



Os promotores também revelaram na terça-feira um homem chamado Dominic Miller também foi atingido pelas mesmas acusações.

De acordo com documentos judiciais, as autoridades conversaram com Miller sobre seu suposto papel no tiroteio de 24 de fevereiro. 16 depois de afirmarem que identificaram por meio de vídeos e depoimentos de testemunhas oculares que ele estava envolvido na discussão que precedeu o tiroteio.

Policiais dizem que Miller – que também estava em um hospital local se recuperando de aparentes ferimentos à bala – inicialmente disse que correu depois de ouvir tiros e foi atingido no abdômen enquanto tentava fugir da área. No entanto, os documentos afirmam que quando as autoridades lhes disseram que as suas ações foram filmadas em vídeo – ele admitiu ter disparado a sua pistola Taurus G3 9mm durante a altercação.

De acordo com os documentos, Miller disse a eles que depois de ouvir tiros, “ele observou um homem negro com dreads armado com uma arma preta atirando nele”.

“Miller afirmou que respondeu ao fogo com sua própria arma de fogo”, escreveram os policiais nos documentos. “Miller estimou que disparou de 4 a 5 tiros e não tinha certeza se atingiu o indivíduo contra quem estava atirando.”

De acordo com os documentos, uma bala calibre .38 foi recuperada do corpo de Lisa Lopez-Galvan, que morreu em meio ao tiroteio. Policiais dizem que os detetives descobriram mais tarde que a bala foi disparada da arma Taurus G3 9 mm que Miller reconheceu possuir e atirar.

Tanto Miller quanto Mays – que têm 23 anos ou menos – estão atualmente detidos sob fiança de US$ 1 milhão.

Anteriormente, os promotores atingiu dois jovens com acusações sobre sua conexão com o tiroteio também.