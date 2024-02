Mãe de Christian McCaffrey boicotando Taylor Swift antes do Super Bowl

Taylor Swift acabei de perder um ouvinte, pelo menos temporariamente… porque Christian McCaffrey A mãe de David diz que está desligando todas as faixas do Swift até o Super Bowl entrar nos livros.

É um ingresso absurdamente caro para entrar no estádio este ano… com o StubHub revelando no início da semana passada que o preço médio do ingresso era de cerca de US$ 9.300 e os camarotes custavam centenas de milhares de dólares.