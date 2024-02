Mãe de Patrick Mahomes revela que QB não usa ‘cuecas da sorte’ durante o jogo

Acontece que Patrick Mahomes não tem na verdade usou o mesmo par de calções vermelhos nojentos DURANTE quase todos os jogos da NFL de sua carreira, pouco antes do início do jogo… de acordo com sua mãe, Randi Mahomes.

Randi recentemente se juntou ao podcast “Got It From My Momma”… quando a conversa se voltou para a infame roupa íntima que Patrick revelou recentemente que usou durante quase toda a sua carreira. Mamãe endireitou o disco.



Peguei do podcast da minha mãe

“Eu perguntei a Brittany, não é que ele os use no jogo. Ele os usa do ponto A – como se saísse de casa e fosse para o jogo. Não acho que ele realmente os use no jogo”, explicou Randi.

Claro, Patrick fez a admissão para um atordoado Peyton dar Eli no Manningcast no início desta temporada, dizendo que usou o presente de sua esposa Brittany Mahomes desde sua ótima temporada de estreia.

“Eu adoro uma boa superstição, mas você não poderia simplesmente fazer algo como comer a mesma refeição antes do jogo? Tinha que ser a calcinha vermelha?” Eli perguntou a Patrick na época.

Randi, assim como Manning, não era fã da tradição quando ouviu falar dela pela primeira vez, dizendo: “Eu estava no trabalho, entrei no escritório do meu colega de trabalho como se não conseguisse lidar com isso”.

Mahomes e seu time do Chiefs são ligeiramente azarões contra os 49ers… veremos se Patrick quebra a tradição e os usa para o jogo do Super Domingo.