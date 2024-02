Mahomes, Kelce Rage With Chainsmokers e Post Malone para comemorar a vitória no Super Bowl

Reproduzir conteúdo de vídeo





Patrick Mahomes, Travis Kelce e os Kansas City Chiefs festejaram para comemorar sua enorme vitória no Super Bowl … recrutando celebridades da lista A como O Fumantes inveterados dar Post Malone para fazer o trabalho!!

Os campeões consecutivos foram à boate Zouk no Resorts World com o Troféu Lombardi a reboque para dar início à noite selvagem de libertinagem bêbada… e a julgar pelos vídeos das festividades, as vibrações estavam em alta. .

O três vezes MVP do Super Bowl e seu melhor amigo estiveram na frente e no centro durante toda a noite… até mesmo ficando atrás da cabine do DJ com Alex Bola dar Drew Taggart.

esposa de Mahomes, Bretanhafez com que Posty se juntasse brevemente ao Chiefs Kingdom… fazendo com que ele tirasse seu traje do Dallas Cowboys para uma jaqueta de Kansas City na frente de toda a multidão!!



Apropriadamente, Mahomes foi recebido com gritos de “MVP”… e ele reconheceu o amor bebendo um Coors Light.

Kelce provou ser a vida da festa… dançando pra caramba enquanto a música tocava nos alto-falantes.

Taylor Swift deve ter ficado feliz com o setlist… já que “Swag Surfin'” de Fast Life Yungstaz entrou na lista. Irmão mais velho do Travis, Jasãotambém se divertiu muito, balançando uma máscara de luchador enquanto bebia uma bebida.



Os vencedores já estavam furiosos quando apareceram no local… quando começaram a estourar garrafas logo no vestiário após o Suspense de prorrogação 25-22 sobre o São Francisco 49ers.



Mas, os bons tempos não pararam depois do Zouk – fomos informados de que toda a equipe manteve as coisas funcionando na boate XS depois… com Traylor ficando lá até 5h15.