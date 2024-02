Mais de 70 MIL vagas; confira os principais CONCURSOS 2024

Concursos 2024 são para vários níveis de escolaridade

Confira os concursos 2024 e veja os principais cargos e vagas disponíveis. Vale lembrar que os salários também são excelentes, sem contar os benefícios.

Concursos 2024

O ano de 2024 promete ser rico em oportunidades, abrangendo diversas regiões do país e contemplando diferentes níveis de escolaridade.

Concurso Nacional Unificado

Destaca-se o Concurso Nacional Unificado, considerado o maior da história, com editais já publicados. A magnitude desse certame oferece um total de 13 mil vagas, entre oportunidades imediatas e cadastro reserva, com remuneração que pode atingir expressivos R$ 23 mil.

O processo se desdobra em oito blocos temáticos, disponibilizando 6.640 vagas imediatas. A Cesgranrio foi escolhida como banca organizadora. As inscrições estarão abertas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2024, com taxas de R$ 60,00 para nível médio e R$ 90,00 para nível superior. As provas estão programadas para 5 de maio de 2024.

Concurso Correios



No universo dos Correios, um novo concurso está em vias de ser anunciado, trazendo alívio para a sobrecarga de trabalho dos funcionários. O presidente Fabiano Silva dos Santos assegurou a realização do certame, previsto para dezembro de 2023, com contratações a partir de março de 2024. Os salários variam entre R$ 2.179,25 (Técnico, nível médio) e R$ 6.333,54 (Analista, nível superior).

Concursos para Agências Reguladoras

O setor de agências reguladoras também se destaca com o concurso da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), oferecendo 50 vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com salário inicial de R$ 16.413,35. As inscrições estarão abertas de 26 de janeiro a 26 de fevereiro, com provas marcadas para 26 de maio.

A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) também está em processo de seleção, disponibilizando 40 vagas para Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico, com salários iniciais de até R$ 16.413,35. As inscrições serão aceitas de 29 de janeiro a 21 de fevereiro, e as provas ocorrerão em 28 de abril de 2024.

Marinha e TSE e concursos 2024

Os concursos militares ganham destaque com a Marinha, que publicou edital para 600 vagas de nível médio, destinadas ao cargo de Aprendiz-Marinheiro, com inscrições de 29 de janeiro a 18 de fevereiro e provas em 13 de abril de 2024.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) também figura nas perspectivas, com indícios de um concurso iminente, conforme declarado pelo secretário de gestão de pessoas do TRE RO. A redistribuição entre cargos efetivos indica a proximidade do edital.

Concursos na Área de Saúde e Pesquisa

Na área de saúde e pesquisa, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) lançou edital com 300 vagas para Analista, Pesquisador e Tecnologista. As inscrições ocorrem de 22 de janeiro a 5 de março, com provas em 28 de abril e salários iniciais de até R$ 5.735,29.

O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) oferta 120 vagas para Analistas, Pesquisadores e Tecnologistas, com salários de até R$ 11.205,93. As inscrições foram realizadas de 1° a 21 de novembro, com provas em 4 de fevereiro de 2024.

O IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) lançou edital para 31 vagas de Tecnologista e Pesquisador, com inscrições de 18 de dezembro a 8 de março de 2024.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) também entrou na lista, com 50 vagas para Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, e inscrições de 22 de janeiro a 16 de fevereiro de 2024. As provas estão previstas para 21 de abril, com salários iniciais de até R$ 16.413,35.

MGI e MPI e concursos 2024

Os Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e dos Povos Indígenas (MPI) entram no cenário dos concursos. O MGI, autorizado pelo Governo Federal, oferecerá 370 vagas para funções de nível superior e médio, com edital a ser publicado até 27 de março de 2024.

O MPI, também autorizado, abrirá concurso para 30 vagas de analista técnico-administrativo, com publicação prevista até 27 de março de 2024.

Concurso Caixa Econômica Federal

A tão aguardada oportunidade de ingressar na Caixa Econômica Federal está próxima. Com a Fundação Cesgranrio como banca definida, serão oferecidas 4.050 vagas em diversos cargos, distribuídos da seguinte maneira:

Técnico Bancário Novo: 2.000 vagas;

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 2.000 vagas;

Médico do Trabalho: 28 vagas;

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 22 vagas.

Salários atraentes são oferecidos, como R$ 3.762,00 para Técnico Bancário e iniciais de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00 para Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho, respectivamente. Benefícios como auxílio refeição/alimentação, auxílio cesta alimentação e PLR também fazem parte do pacote. O edital está previsto para fevereiro de 2024.

Concurso INSS

O ministro Carlos Lupi, em reunião no Senado Federal, indicou a realização de um novo concurso INSS, com foco em 1.500 vagas para perito médico federal. Priorizando regiões com maior necessidade, como o interior e o Nordeste, o concurso busca fixar os aprovados por pelo menos 10 anos em seus locais de lotação. A ANMP recomendou a oferta de mais de 3.000 vagas para essa categoria, considerando a carência existente.

Cade e concursos 2024

Um novo concurso para o Cade, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, está em fase de encaminhamento ao governo federal. A expectativa é que sejam disponibilizadas 42 vagas, sendo 40 para Analista Técnico-Administrativo, 1 para Contador e 1 para Economista. Com salários iniciais variando entre R$ 5.488,46 e R$ 6.804,23, aguarda-se a autorização oficial para que o certame seja realizado.

Concurso AGU

A Advocacia-Geral da União planeja um novo edital com 2.300 vagas para os cargos de Analista Técnico Administrativo e Analista em Tecnologia da Informação. Os salários iniciais poderão atingir até R$ 6.700,00.

IPEA e concursos 2024

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) definiu a Fundação Cesgranrio como a banca organizadora para o concurso que ofertará 80 vagas para Técnico de Planejamento e Pesquisa. Os salários iniciais podem chegar a R$ 20.924,80. A previsão é de que o edital seja publicado até janeiro de 2024.

Concurso Ministério da Justiça

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União instituindo a comissão para o concurso do Ministério da Justiça. Prevê-se a abertura de 100 vagas para o cargo de Analista Técnico Administrativo, de nível superior. O edital é aguardado para o próximo ano.