Maitland Ward diz que ator convidado de ‘Boy Meets World’ molestador de crianças tinha uma vibração estranha

TMZ. com

Distrito de Maitland cruzou-se com molestador de crianças condenado Brian Peck no set de “Boy Meets World” antes que ela soubesse que ele era uma semente ruim.

Conseguimos Maitland em Bev Hills e ela nos contou sobre sua experiência com Brian, o ator convidado de ‘BMW’ que, no início dos anos 2000, foi condenado por acusações de abuso sexual infantil.

Maitland diz que sempre suspeitou de Brian… dizendo que ele sempre quis ficar perto do elenco, inclusive Cavaleiro Forte dar Will Friedle apesar de ser muito mais velho que eles.

Do jeito que Maitland se lembra… Brian a fez sentir como se estivesse com ciúmes, ela poderia ficar entre ele e o elenco… e ela não está surpresa que Brian tenha se aproximado de Rider e Will, porque ela sentiu que essa sempre foi sua intenção.