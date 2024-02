Mansão do ex-Calvin Harris de Taylor Swit pega fogo em Los Angeles

Calvin HarrisA residência de Beverly Hills pegou fogo, provocando uma resposta do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. O incêndio, que se acredita ter começado perto de um sistema HVAC no terceiro andar, exigiu que os bombeiros atravessassem o segundo andar para ter acesso.

Felizmente, Harris não estava presente e não houve relatos de feridos. Segundo o TMZ, o imóvel está alugado ao DJ há vários anos. O incidente ocorreu pouco depois Harris compareceu ao Grammy de 2024 com sua esposa, Vick Hope, onde sua música “Miracle” foi indicada para Melhor Gravação Pop Dance.

Taylor Swift mostra carinho invisível com Lana Del Rey no Grammy

Coincidiu com Swift na premiação

Harrisconhecido por seu relacionamento anterior com Taylor Swift, evitou por pouco um encontro com ela na cerimônia. Apesar de sua história, Harris bateu palmas quando Rápidoo nome de foi mencionado, indicando nenhuma animosidade.

Ele e Ter esperançaque se casaram em setembro, são descritos como profundamente apaixonados por fontes próximas a eles. Harris está programado para um DJ set no LIV Nightclub em Las Vegas no domingo do Super Bowl.

Apesar das especulações da mídia e dos fãs de que Rápido conseguiu ir do show em Tóquio ao Super Bowl em Las Vegas graças à linha internacional de encontros, ao namorado, Travis Kelceparece não estar convencido.

Embora seja teoricamente possível para Rápido chegar a tempo para o pontapé inicial após um vôo de 12 a 13 horas, Kelce sugerido em entrevistas antes do jogo contra o São Francisco 49ers que Rápido pode perder o jogo do título.

Quando perguntado se Rápido tinha dado a ele uma “conversa estimulante”, Kelce riu, dizendo que não, porque está ocupada finalizando os detalhes de sua Eras Tour no Japão.

“Ela está apenas trabalhando para entretê-los, certificando-se de que está pronta para suas apresentações e tudo mais”, disse ele. “Mas vamos nos preocupar com o Super Bowl se ela conseguir comparecer.”