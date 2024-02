Mardi Gras a todo vapor na terça-feira gorda, próximo local do Super Bowl

É terça-feira gorda – e embora marque o fim do Mardi Gras… a realidade é que a festa lá fora está forte há vários dias… basta dar uma olhada.

Muitas festividades têm acontecido em Nova Orleans nos últimos dias – incluindo desfiles elaborados que foram percorridos pelas ruas locais de lá… com alguns carros alegóricos incríveis em exibição.

Também houve um punhado de estrelas em cena para celebrar o Mardi Gras – Neil Patrick Harris foi visto em NOLA na segunda-feira… e Kevin Dillon estava lá no domingo.

Sim, ambos no espírito das coisas… com NPH em algum guarda-roupa chique e KD vestido como um rei.

Houve algumas outras figuras notáveis ​​​​esta semana prestes a comemorar a ocasião … como o kicker do New Orleans Saints Grupo Blake dar Harry Connick Jr. que também foram vistos em carros alegóricos na noite de segunda-feira.

Como dissemos, a Terça-feira Gorda é o fim da celebração do Carnaval em NOLA – chegando logo antes do início da Quarta-feira de Cinzas, e quando as pessoas provavelmente desistirão de comida e porcarias.