Margot Robbie reage após não ter sido indicada ao Oscar por ‘Barbie’

TA lista de indicados ao Oscar 2024 foi anunciada no dia 23 de janeiro e deixou diversas surpresas. Um dos mais comentados foi a ausência de indicações para protagonista de ‘Barbie’, Margot Robbiee seu diretor, Greta Gerwig. Alguns membros do elenco, como Ryan Gosling (Ken) criticou a situação, mas a atriz não se manifestou. Até agora.

Em entrevista à Variety, Robbie avaliou sua ausência na grande gala de Hollywood. “Não há como ficar triste quando você sabe que é tão abençoado”, disse ela.

No entanto, ela lamentou que a diretora não estivesse entre os indicados: “Ela fez algo único em sua carreira e em sua vida, ela realmente faz. Mas foi um ano incrível para todos os filmes”.

‘Barbie’ com oito indicações

Greta GerwigSeu trabalho concorrerá ao Oscar como um dos favoritos após receber oito indicações: melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor design de produção, melhor figurino e duas de melhor música. É por isso Robbie tenta ver o lado positivo.

“Estou mais do que feliz com as oito indicações. Receber todos esses prêmios é simplesmente incrível”, refletiu. Além dos possíveis prêmios, a atriz australiana destacou o impacto social da ‘Barbie’: “Queríamos algo que mudasse a cultura, que tivesse impacto e fez muito mais do que jamais sonhamos”.

Robbie sente-se parte de um grande projeto e fica feliz pela repercussão do longa, além de ficar de fora das indicações. “Nunca participei de nada assim e é incrível estar no olho do furacão”, insistiu ela. De qualquer forma, seus colegas de elenco exigiram publicamente sua presença nas indicações.