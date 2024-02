Massive Moose persegue esquiadores na encosta de Jackson Hole em um vídeo maluco

Foi exatamente isso que aconteceu com um esquiador chamado Kenny Rynearson em Jackson Hole, Wyoming recentemente… e o encontro selvagem foi capturado em vídeo.

E eles também podem se mover… correndo até 35 MPH em distâncias curtas. Para referência, Usain Bolt, no seu mais rápido, atingiu quase 28 MPH. Felizmente Kenny estava com esquis e não com tênis de corrida.