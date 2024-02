Matt Brown elogia Ian Machado Garry como ‘material de nível de campeonato’

Ian Machado Garry tem muito a ver com seu desempenho no UFC 298.

Sua luta contra Geoff Neal não só dará ao prospecto meio-médio a chance de subir no ranking, mas também lhe dará a oportunidade de voltar a focar totalmente em sua carreira depois de passar os últimos meses preso em uma tempestade de negatividade. , em grande parte centrado em comentários feitos sobre sua esposa por lutadores como Sean Strickland e Colby Covington. Garry nunca pareceu deixar que nada o afetasse muito, mas ele será capaz de silenciar a todos com uma ótima atuação no sábado.

Isso é exatamente o que o rei do nocaute dos meio-médios, Matt Brown, espera depois de elogiar Garry antes de seu retorno neste fim de semana.

“Ian Garry é um material de nível de campeonato”, disse Brown em O lutador contra o escritor. “Eu não dou a mínima para toda essa merda de espetáculo secundário. Esse cara está no nível do campeonato, pelo menos com os confrontos certos com os trocadores.

“Ainda não sei sobre o wrestling dele. Eu não o vi de costas. Para ser sincero, não assisti muitas das lutas dele, mas as que assisti foram batalhas marcantes, o cara parece incrível e parece estar no nível do campeonato.

Por mais impressionante que Garry tenha sido no início de sua carreira no UFC, Neal sem dúvida servirá como seu teste mais difícil até o momento. O veterano da Contender Series se manteve firme no ranking dos meio-médios nos últimos anos, conquistando vitórias sobre nomes como Belal Muhammad, Mike Perry e Vicente Luque.

Ele também deu ao invicto Shavkat Rakhmonov sua luta mais difícil até o momento, depois que eles travaram uma guerra de idas e vindas antes de Neal ser finalizado no final do terceiro round.

Estilisticamente, Brown ainda favorece Garry em vez de Neal, embora esteja curioso para ver como o irlandês de 26 anos lida com um melhor nível de competição.

“Neste ponto, é tudo um jogo mental para ele, pelo menos para a luta com Geoff Neal”, explicou Brown. “Sim, Geoff Neal tem o poder, mas acho que Ian Garry tem todas as habilidades para vencer essa luta. Realmente, provavelmente contra qualquer um em pé, pelo menos pelo que vi até agora. Ele também não lutou com um cara como Geoff Neal. Um cara com sua quantidade de habilidades e poder. Geoff Neal certamente poderia aparecer e nos surpreender, mas tudo o que vimos de Ian Garry até agora, ele tem uma trocação de nível de campeonato.

“Geoff Neal pode ir lá e dar um tiro duplo nele. Por que estou jogando este jogo? Se Ian Garry for lá e jogar de acordo com sua capacidade, não tenho certeza se há alguém na divisão dos meio-médios que possa atacar com ele.”

Brown não vai coroar Garry como o melhor atacante de toda a divisão dos meio-médios ainda, mas ele vê esse tipo de habilidade nele.

Claro, Garry também terá que passar por grapplers de alto nível como Rakhmonov, Muhammad ou mesmo Gilbert Burns, mas não há dúvida de que sua trocação pode agradar a qualquer um.

“Pelo que vi até agora, ele tem potencial para [being the best striker at 170 pounds]”, disse Brown. “É só uma questão de não o termos visto nos confrontos mais difíceis. Não o vimos contra Leon Edwards e Vicente Luque ou Geoff Neal. Assim que vermos isso, saberemos, mas todas as setas estão apontando nessa direção agora, esse será o caso.

“Se você não vai derrubá-lo, não vejo ninguém vencendo ele agora. Mas alguém como Geoff Neal pode provar que estamos errados porque ainda não o vimos contra esse nível de habilidade. Mas ele fez exatamente o que deveria fazer com os caras menos qualificados. Então vamos ver o que ele faz contra Geoff Neal. Acho que vamos descobrir muito sobre ele neste fim de semana.”

No que diz respeito às distrações potenciais de lutadores como Strickland ou Covington o atacando novamente, Brown não espera que isso prejudique realmente Garry nesta fase de sua carreira.

Na verdade, Brown acredita que Garry poderia usar tudo isso como uma arma para motivá-lo a treinar muito mais e ficar muito melhor para provar que é o melhor do mundo, quer alguém goste ou não.

“Eu não o conheço como pessoa, mas olhando de fora, a forma como sua personalidade é, aposto que isso está colocando um peso em seu ombro”, disse Brown. “Ele fica tipo ‘Vou lá e dar uma surra em vocês’. Ele provavelmente está treinando ainda mais e quer isso ainda mais. Ele quer provar que todos estão errados.

“Acho que há um bom potencial, isso é dar a ele mais coragem para ir lá e fazer ótimas performances e espancar algumas pessoas.”

