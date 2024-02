Mavericks crescem com duas grandes negociações, incluindo PJ Washington do Hornets

Tele Dallas Mavericks adicionou muito tamanho com duas grandes jogadas na quinta-feira, pouco antes doNBA prazo de negociação para ajudar Luka Doncic e Kyrie Irving fazer um esforço para os playoffs. PJ Washington chega do Charlotte Hornets e Daniel Gafford deixe o Feiticeiros de Washington para jogar Jason Kidd.

Washington, 25 anos, foi adquirido do Hornets em troca de Grant Williams, Seth Curry e uma escolha de primeiro turno para 2027, de acordo com os relatórios. Dallas também recebeu duas escolhas de segundo turno de Charlotte.

Mavericks usou essas duas escolhas para negociar por Gafford. Centro Richaun Holmes também deixa Dallas nessa mudança. Curry e Williams jogaram basquete no ensino médio em Charlotte, então será um ótimo retorno ao lar.

Um terceiro movimento viu o Mavericks trocar 2.028 escolhas do primeiro turno com o Trovão da cidade de Oklahomao que dá a Dallas uma seleção de primeira rodada no próximo draft, mas irá para os Wizards na troca de Gafford.

PJ Washington será um ótimo complemento para Mavericks

Washington assinou um contrato de três anos de US$ 46,5 milhões com o Hornets na entressafra e provavelmente estará no time titular de Kidd daqui para frente.

Ele tem média de 13,6 pontos e 5,3 rebotes nesta temporada saindo do banco e arremessando 32,4 por cento além do arco.

O atacante, que teve média de 13 pontos, seis rebotes e duas assistências enquanto arremessava 45% do campo e 40% da faixa de 3 pontos, está jogando seu quarto ano na NBA.